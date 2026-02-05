Ukraine ngỡ ngàng thất vọng khi ông Trump nói ông Putin ‘giữ lời’ 05/02/2026 08:20

(PLO)- Các chính trị gia Ukraine bày tỏ sự ngỡ ngàng và thất vọng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giữ lời về lệnh ngừng bắn hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “giữ lời” khi không tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong suốt một tuần đã vấp phải sự ngỡ ngàng và thất vọng tại Kiev, theo tờ Kyiv Independent.

“Ông ấy đã giữ lời hứa. Một tuần - đó là một khoảng thời gian khá dài. Chúng ta sẽ chấp nhận bất cứ điều gì, bởi vì ở đó thực sự, thực sự rất lạnh. Nhưng [lệnh ngừng bắn] diễn ra vào Chủ nhật, và kéo dài từ Chủ nhật này sang Chủ nhật khác” - ông Trump nói hôm 3-2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: WHITE HOUSE

Phát ngôn của ông Trump được đưa ra không lâu sau khi Ukraine cáo buộc Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trên khắp Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận đình chiến về năng lượng kéo dài một tuần, mà theo ông có hiệu lực từ ngày 30-1.

Bình luận về phát ngôn của ông Trump, ông Volodymyr Ariev, nghị sĩ thuộc đảng đối lập Đoàn kết châu Âu: “Tôi cho rằng đây hoặc là sự giễu cợt trước bất hạnh của chúng tôi, hoặc là sự thiếu hiểu biết về tình hình, hoặc chỉ là suy nghĩ viển vông”.

“Đây rõ ràng là một chiến thắng cho ông Putin. Ông ấy có thể tuyên bố rằng Nga đã thể hiện ‘thiện chí’ trong khi vẫn tiếp tục kéo dài tiến trình đàm phán” - bà Inna Sovsun, nghị sĩ thuộc đảng Holos, nói với Kyiv Independent.

Ông Ruslan Gorbenko, nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Người Phục vụ Nhân dân, nói rằng những phát ngôn như vậy từ Nga và Mỹ “chỉ làm suy yếu niềm tin của Ukraine và các đối tác châu Âu”.

“Ông Putin chỉ cần thời gian để nạp lại tên lửa, tiếp nhiên liệu cho máy bay và đưa chúng lên không trung” - theo ông Gorbenko.

“Làm sao có thể gọi đây là ngừng bắn khi Nga đã giết chết 12 thợ mỏ trong thời gian này?” - ông Oleksandr Merezhko, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine, nói.

“Đây là kiểu ngừng bắn gì, ngay cả khi xét theo nghĩa hình thức thuần túy? Tôi không thấy bất kỳ thỏa thuận nghiêm túc nào. Pháo kích và ném bom vẫn tiếp diễn” - theo vị nghị sĩ.

Mỹ và Nga chưa bình luận về phát ngôn của các nhà lập pháp Ukraine.