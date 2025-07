TP.HCM kiểm tra các dự án vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài 29/07/2025 14:59

Ngày 29-7, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên đề công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn TP.

Qua đó, phát hiện hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có giải pháp, biện pháp khắc phục; phát hiện vi phạm, xác định rõ trách nhiệm và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm là một trong những dự án bị thanh tra. Ảnh minh họa: NHẬT DIỄM

UBND TP.HCM giao các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND phường, xã, đặc khu chủ động, khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ và kết quả theo kế hoạch. Thanh tra TP chịu trách nhiệm về kết quả thanh tra; Sở Tài chính trên cơ sở kết quả kiểm tra, thanh tra, chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan chủ động tham mưu giải pháp tháo gỡ đối với các dự án, công trình có vướng mắc khó khăn, tồn đọng…

Trước đó, Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề đối với những công trình, dự án có dấu hiệu vướng mắc, hiệu quả đầu tư thấp, kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Nội dung thanh tra tập trung ở các khâu thủ tục dễ phát sinh sai phạm hoặc gây thất thoát, lãng phí như chấp thuận chủ trương đầu tư; lập, thẩm định và phê duyệt dự án; lựa chọn nhà đầu tư; thương thảo, ký kết hợp đồng; bố trí vốn, thanh quyết toán; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Dự kiến, 145 dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỉ đồng trở lên thuộc các bộ, ngành Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty do bộ, ngành quản lý đưa vào diện thanh tra. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng sẽ kiểm tra một số dự án lớn tại các địa phương có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỉ đồng trở lên.

TP.HCM là địa phương có số lượng dự án thanh tra nhiều nhất với tổng cộng 114 dự án, trong đó 20 dự án sẽ do Thanh tra Chính phủ thực hiện và 94 dự án do cơ quan địa phương phụ trách. Trong đó có một số dự án đáng chú ý như dự án xây dựng 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; dự án The EverRich 2; Khu phức hợp tại số 628 - 630 Võ Văn Kiệt; dự án Trung tâm Chí Linh...