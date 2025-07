Xe 3-4 bánh tự chế gây lo lắng cho người đi đường, TP.HCM mạnh tay xử lý 24/07/2025 16:06

Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi Phòng CSGT - Công an TP.HCM, UBND các phường xã, Công an các phường xã về việc đề nghị tổ chức ra quân chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng xe ba-bốn bánh tự chế chạy gây mất an toàn và ùn tắc giao thông.

Theo báo cáo từ Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, qua tổng hợp, nhận thấy tình trạng phương tiện ba-bốn bánh tự chế lưu thông tại nhiều tuyến đường dân cư hẹp, đông người tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và ùn tắc giao thông.

CSGT thường xuyên xử lý xe ba-bốn bánh tự chế.

Để kịp thời chấn chỉnh, xử lý và ngăn ngừa tai nạn, Sở Xây dựng (Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông TP) đề nghị Phòng CSGT - Công an TP chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp Công an địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát chuyên đề trên các tuyến đường. Tổ chức xử lý nghiêm các phương tiện ba-bốn bánh tự chế, xe cơ giới không đảm bảo điều kiện lưu hành theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đối với UBND các phường, xã, chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp tổ chức ra quân xử lý nghiêm các phương tiện ba-bốn bánh tự chế lưu thông không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và vi phạm quy định pháp luật giao thông. Đồng thời, xác định các tuyến đường dân cư hẹp, khu vực thường xuyên có loại phương tiện nêu trên lưu thông để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng, sản xuất, hoán cải phương tiện ba-bốn bánh tự chế; hướng dẫn người dân chuyển đổi phương tiện đúng quy định.

Xe ba-bốn bánh tự chế tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm khi tham gia giao thông

Công an phường, xã được yêu cầu phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, khu dân cư trọng điểm, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện ba-bốn bánh tự chế vi phạm quy định.