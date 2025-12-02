Tạm dừng lưu thông trên đèo Ngoạn Mục để xử lý điểm sạt lở mới 02/12/2025 18:38

(PLO)- Tuyến đèo Ngoạn Mục, Quốc lộ 27 thuộc xã Lâm Sơn (giáp ranh Khánh Hòa - Lâm Đồng) xuất hiện điểm sạt lở mới khiến các phương tiện lên xuống phải tạm ngưng lưu thông.

Video: Tạm dừng lưu thông trên đèo Ngoạn Mục để xử lý điểm sạt lở mới

Chiều 2-12, thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, chiều nay do mưa lớn nên đèo Ngoạn Mục (hay còn gọi đèo Sông Pha) nối Lâm Đồng và khu vực Ninh Thuận cũ bị sạt lở tại km 219 bên phía tỉnh Khánh Hoà.

Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện, trong thời gian chờ cơ quan chức năng xử lý sự cố bên phía tỉnh Lâm Đồng, đoạn đầu đèo Ngoạn Mục lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ lập chốt, hướng dẫn các phương tiện dừng lưu thông qua đèo, chuyển hướng sang các tuyến đường an toàn hơn.