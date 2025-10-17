TP.HCM: Tạm ngưng lưu thông 1 đoạn đường Phạm Ngọc Thạch từ 22 giờ tối nay 17/10/2025 17:57

(PLO)- Từ 22 đến 24 giờ tối nay (17-10) và từ 15 đến 19 giờ 30 ngày 18-10, Công an TP sẽ tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Phạm Ngọc Thạch.

Để phục vụ Hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 - 30-4-2025) và Những ngày Văn học nghệ thuật TP.HCM, Phòng CSGT, Công an TP.HCM thông báo các phương tiện tạm ngưng lưu thông vào đường Phạm Ngọc Thạch.

Thời gian như sau:

Từ 22 đến 24 giờ ngày 17-10 và từ 15 giờ đến 19 giờ 30 ngày 18-10: Tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Phạm Ngọc Thạch đoạn từ đường Nguyễn Văn Chiêm đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Lộ trình thay thế:

+ Hướng lưu thông từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Lê Duẩn: Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn.

+ Hướng lưu thông từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Thị Minh Khai: Lê Duẩn - Pasteur - Nguyễn Thị Minh Khai.

Phòng CSGT cũng lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức sự kiện cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, Công an địa phương, lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Công an TP.HCM thông báo tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Phạm Ngọc Thạch đoạn từ đường Nguyễn Văn Chiêm đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: NHƯ NGỌC

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và các tuyến đường này.