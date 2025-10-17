Điều chỉnh giao thông thủy để mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành 17/10/2025 14:49

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM thông báo về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên rạch Ông Nhiêu để phục vụ thi công công trình cầu Ông Nhiêu thuộc dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Kể từ ngày phát hành thông báo này đến hết ngày 7-2-2026, tại lý trình Km 01+980 rạch Ông Nhiêu thuộc phường Long Trường (vị trí thi công Cầu Ông Nhiêu thuộc dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành) sẽ thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công.

Cụ thể, sẽ bố trí 2 phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ phải của luồng tàu chạy rạch Ông Nhiêu, ký hiệu A1.1; bố trí 2 phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ trái của luồng tàu chạy rạch Ông Nhiêu, ký hiệu A1.2; cách khu vực thi công về phía thượng lưu khoảng 100m, về phía hạ lưu khoảng 100m và cách bờ tự nhiên khoảng 28m trở ra phía luồng.

Trạm điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông phía thượng lưu và hạ lưu đặt cách khu vực điều tiết khoảng 300m.

Sở Xây dựng yêu cầu người điều khiển phương tiện thủy nội địa khi lưu thông đến khu vực thi công công trình tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc, chỉ dẫn của các báo hiệu đường thủy nội địa (trên bờ, dưới nước) và các trạm điều tiết khống chế tại hiện trường.

Theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa đã ban hành.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành có tổng chiều dài khoảng 22 km, điểm đầu tại nút giao Vành đai 2, TP.HCM và điểm cuối tại nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai.

Dự án có mức đầu tư hơn 16.300 tỉ đồng, khởi công ngày 19-8 và cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026. Riêng cầu Long Thành, dự kiến hợp long cầu chính vào tháng 12-2026 và hoàn thành các hạng mục còn lại trong quý I-2027.