Sửa đường không thông báo gây ùn tắc trên cao tốc TP.HCM - Long Thành, chủ đầu tư nói gì? 25/09/2025 10:43

Ngày 25-9, trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện nghiêm trọng hướng từ nút giao An Phú về Long Thành.

Nguyên nhân xuất phát từ việc chủ đầu tư tiến hành thi công sửa chữa mặt đường tại đoạn giữa nút giao Vành Đai 2 và Nhơn Trạch, khiến mặt đường bị thu hẹp, chỉ còn lại một làn xe lưu thông.

Hệ quả là dòng xe ùn ứ kéo dài, lan rộng đến cả khu vực vòng xoay Phú Hữu và các tuyến đường lân cận.

Việc thi công sửa chữa đường khiến dòng phương tiện ùn ứ kéo dài vào sáng 25-9. Ảnh: TRẦN LINH

Anh Trần Linh, một người trực tiếp di chuyển trên tuyến cao tốc này sáng nay chia sẻ: "Người dân không nhận được thông báo nào để chủ động thay đổi lộ trình. Cảnh kẹt xe do sửa đường xảy ra nhiều lần rồi, nhưng vẫn không có giải pháp điều tiết hợp lý từ xa. Khi lên tới cao tốc, chúng tôi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đi không được, quay đầu cũng không xong".

Tương tự, anh Nguyễn Hiếu cho biết sáng nay ùn tắc nghiêm trọng, xe nhích từng chút một khiến công việc bị đảo lộn. Anh Hiếu cho rằng đơn vị thi công nên có thông báo rộng rãi để người dân được biết để lựa chọn tuyến đường di chuyển phù hợp.

Ùn ứ trên cao tốc. Ảnh: TRẦN LINH

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đơn vị quản lý tuyến đường đã thay mặt Ban Quản lý dự án và các nhà thầu gửi lời xin lỗi đến người dân, đồng thời mong nhận được sự thông cảm.

Theo kế hoạch, việc sửa chữa mặt đường chỉ diễn ra trong khung giờ đêm, từ 22 giờ đến 5 giờ sáng nhằm tránh ảnh hưởng đến giao thông giờ cao điểm. Tuy nhiên, trong quá trình thi công đêm qua, một thiết bị trong dây chuyền bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật, khiến công việc bị kéo dài đến 7 giờ sáng, đúng lúc lưu lượng xe tăng cao, dẫn đến ùn tắc.

VEC cho biết đã nghiêm túc nhắc nhở các nhà thầu và đơn vị thi công cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và thiết bị, đồng thời tuân thủ nghiêm khung giờ quy định hoàn tất và thu dọn toàn bộ phương tiện trước 5 giờ sáng để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân và hoạt động khai thác của tuyến cao tốc.