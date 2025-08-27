Làm sao để vừa thi công, vừa khai thác cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây? 27/08/2025 15:04

(PLO)- Chủ đầu tư đưa ra 2 phương án thi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời hạn chế việc gây ảnh hưởng đến quá trình khai thác tuyến cao tốc này.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các phường, đơn vị liên quan để phối hợp với chủ đầu tư giải quyết công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và khả năng mượn tạm đất một số vị trí phục vụ thi công dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo Văn phòng UBND TP, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã được Thủ tướng Chính phủ giao làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hiện nay, VEC đang tổ chức triển khai các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ và chuẩn bị thi công tại hiện trường.

Chủ đầu tư đưa ra nhiều phương án để vừa khai thác, vừa mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hiệu quả. Ảnh: ĐT

Một trong những yếu tố cần xác định rõ, có vai trò tiên quyết ảnh hưởng đến tiến độ dự án là đảm bảo công địa để bố trí biện pháp, giải pháp thi công, mặt bằng công trường. VEC đã chỉ đạo tư vấn thiết kế rà soát, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp phù hợp với hiện trạng, bối cảnh và đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của dự án.

Theo đó, các giải pháp khả thi được xem xét cụ thể như sau:

Phương án 1: Biện pháp thi công chủ đạo bằng đường công vụ dọc tuyến. Điều kiện thực hiện là trong trường hợp địa phương kiểm đếm và bàn giao đầy đủ mặt bằng cho dự án mở rộng TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trước ngày 15-11-2025.

Ưu điểm chính của phương án này là bố trí công địa thi công không sử dụng phần đường đang khai thác, không gây ảnh hưởng đến quá trình khai thác và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hiện hữu.

Nhược điểm là phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ công tác GPMB và bàn giao công địa cho dự án.

Phương án 2: Biện pháp thi công chủ đạo sử dụng làn dừng xe khẩn cấp trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang khai thác (vào giờ thấp điểm, dự kiến từ 22 giờ – 5 giờ) để vận chuyển dầm.

Điều kiện thực hiện của phương án này là trong trường hợp công tác GPMB không thể bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đường công vụ dọc tuyến cho dự án trước ngày 15-11-2025.

Ưu điểm chính của phương án 2 là không phụ thuộc vào tiến độ GPMB phục vụ thi công đường công vụ. Nhược điểm là giới hạn về khung giờ thi công của nhà thầu, ảnh hưởng đến quá trình khai thác vào khung giờ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.

Ngoài ra, một số vị trí đường công vụ, mặt bằng công trường cần phải mượn tạm đất phạm vi lân cận mới đảm bảo đủ diện tích để bố trí. Vì vậy, trên cơ sở kết quả nghiên cứu và báo cáo chi tiết của tư vấn, VEC đề nghị UBND TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, UBND các phường, xã nơi dự án đi qua hỗ trợ cho ý kiến.