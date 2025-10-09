Từ hôm nay lắp đặt rào chắn để mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, người dân lưu ý 09/10/2025 10:31

(PLO)- Trên cao tốc TP.HCM - Long Thành, nhà thầu bắt đầu lắp đặt hàng rào tôn phục vụ thi công mở rộng cao tốc, VECE thông báo hạn chế tốc độ tại các vị trí thi công để đảm bảo an toàn giao thông.

Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE), thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa có thông báo gửi các đơn vị liên quan về việc hạn chế tốc độ và triển khai lắp đặt hàng rào tôn phục vụ thi công dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Thực hiện chỉ đạo của chủ đầu tư dự án, để đảm bảo an toàn giao thông và tạo điều kiện phục vụ quá trình triển khai thi công, VECE thông báo từ ngày 9-10, nhà thầu sẽ tiến hành thực hiện lắp dựng hàng rào tôn trên phạm vi Gói thầu XL02;

Tại các vị trí lắp dựng hàng rào tôn sẽ được bố trí hệ thống biển báo hạn chế tốc độ theo quy định nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nhà thầu đã lắp rào chắn để thi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành.

VECE sẽ cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin tới người dân về các vị trí thực hiện thi công lắp dựng hàng rào tôn, cũng như các khuyến cáo để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình di chuyển của các phương tiện.

Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam cũng cho biết, đơn vị đã có thông báo gửi các đơn vị liên quan về việc lắp đặt hàng rào tôn bảo vệ dọc tuyến đường cao tốc HLD - dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Theo đó, dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành là công trình được triển khai theo hình thức công trình khẩn cấp, đã được khởi công vào ngày 19-8 và hiện nay đang được các nhà thầu triển khai thi công nhiều hạng mục trên công trường.

Khu vực được lắp đặt biển cảnh báo phù hợp.

Do đặc thù là dự án mở rộng trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hiện hữu đang khai thác, có mật độ giao thông lớn nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông nếu không có các giải pháp bảo vệ kịp thời.

Đơn vị đã chỉ đạo các nhà thầu triển khai các hoạt động: lắp đặt hàng rào tôn, lắp đặt các biển cảnh báo phù hợp với điều kiện vừa thi công vừa khai thác theo các qui định hiện hành để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông cũng như tham gia thi công trên công trường.