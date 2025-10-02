Vì sao phải bổ sung nút giao đường 319 vào dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành? 02/10/2025 14:43

(PLO)- Tỉnh Đồng Nai cho biết việc bổ sung thêm lối vào dự án cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ tạo thuận lợi cho kết nối giao thông và thu hút đầu tư.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng, cho biết địa phương có nhu cầu cấp thiết về việc kết nối nút giao đường 319 (theo quy hoạch là đường tỉnh ĐT.771) với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Mục đích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành và các khu vực lân cận.

Vì sao phải kết nối?

Theo tỉnh Đồng Nai, dự án Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2015, có quy mô 410 ha. Trong giai đoạn 1 (120 ha), khu công nghiệp đã thu hút 20 nhà đầu tư FDI với tổng vốn khoảng 400 triệu USD.

Trong đó, 5 nhà đầu tư đi vào hoạt động từ đầu năm 2025, 8 nhà đầu tư ký hợp đồng thuê đất và dự kiến khởi công cuối năm 2025, 7 nhà đầu tư khác đang hoàn tất thủ tục thuê đất để triển khai xây dựng trong năm 2026. Dự kiến, đến năm 2026, khu công nghiệp này sẽ thu hút khoảng 20.000 lao động.

Khu công nghiệp định hướng phát triển các ngành năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh… hứa hẹn đóng góp quan trọng vào công nghiệp Đồng Nai. Tuy nhiên, việc kết nối hiện nay chỉ qua tuyến đường tạm ra nút giao đường 319 với cao tốc, gây khó khăn cho phương tiện ra vào khu công nghiệp.

Tuyến đường bộ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hiện nút giao này mới được tỉnh Đồng Nai đầu tư các nhánh phía Nhơn Trạch theo hình thức BOT, còn các nhánh phía Long Thành chưa được triển khai.

Để thuận lợi thu hút đầu tư, hình thành trục kết nối với các khu công nghiệp Nhơn Trạch, cảng Phước An, cảng Cái Mép - Thị Vải…, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị cần sớm đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319.

Trong bối cảnh ngân sách tỉnh khó khăn, việc bổ sung hạng mục này vào dự án BOT là không khả thi về phương án tài chính. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - chủ đầu tư dự án mở rộng đoạn TP.HCM - Long Thành đưa hạng mục hoàn chỉnh nút giao đường 319 vào dự án.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng có văn bản gửi Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng kiến nghị nội dung này.

Tuy nhiên, dự án mở rộng do VEC phê duyệt hiện chưa có hạng mục đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319. Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng để có ý kiến đề nghị VEC bổ sung.

Quan điểm của Bộ Xây dựng và VEC

Theo Bộ Xây dựng, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành là công trình trọng điểm, kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành, được triển khai theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp.

Với tính chất vừa thiết kế vừa thi công, VEC đang tập trung nguồn lực tài chính và nhân sự để hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng tiến độ thi công.

Nút giao đường 319 kết nối với cao tốc tại Km19+700. Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã đầu tư một phần nút giao thuộc xã Nhơn Trạch. Các nhánh phía xã Long Thành vẫn chưa được triển khai.

Theo VEC, khi phê duyệt dự án mở rộng, việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao chưa được tính đến do địa phương chưa xác định rõ tiến độ đường kết nối phía Long Thành và Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành. Vì vậy, nếu đầu tư trong khi đường kết nối chưa hoàn thành cũng không khai thác được đồng bộ.

Do đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị VEC báo cáo Bộ Tài chính, làm việc trực tiếp với chính quyền Đồng Nai để xác định tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật (nếu có) tại khu vực Long Thành.

"Trên cơ sở đó, VEC sẽ đề xuất phương án, thời điểm và tiến độ đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 cho phù hợp, đồng thời làm thủ tục điều chỉnh dự án theo thẩm quyền..."- Bộ Xây dựng cho hay.