TP.HCM tăng tốc phủ sóng giao thông thủy để liên kết vùng 16/10/2025 16:12

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường về việc đầu tư, xây dựng các dự án trọng điểm phát triển mạng lưới giao thông thủy, kết cấu hạ tầng đường thủy, cảng - bến thủy trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP giao Sở Xây dựng làm đầu mối, phối hợp cùng các sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, lập danh mục chi tiết các luồng tuyến, bến và cảng thủy trong toàn TP. Các thông tin này cần được cập nhật vào các đồ án quy hoạch có liên quan, hạn chót hoàn thành là ngày 31-10.

Sở Xây dựng cũng được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thủy TP.HCM giai đoạn 2026 – 2030. Trong đó, cần xác định rõ các mục tiêu cụ thể, cơ chế chính sách, mức độ ưu tiên và tiến độ triển khai, hướng tới xây dựng một mạng lưới giao thông thủy hiện đại, đồng bộ và có tính liên kết vùng. Đề án hoàn chỉnh phải được trình UBND TP xem xét trước ngày 31-10.

Đồng thời, Sở Xây dựng cần chủ động làm việc với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn về các nội dung chuyên ngành, đẩy nhanh tiến độ các dự án đường thủy như kè sông Thanh Đa, nạo vét, cải tạo các tuyến sông, kênh rạch trên địa bàn.

UBND TP giao Sở Xây dựng làm đầu mối, phối hợp cùng các sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan rà soát, lập danh mục chi tiết các luồng tuyến, bến và cảng thủy trên toàn TP.

Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ phối hợp với Sở Du lịch để nghiên cứu, điều chỉnh và bổ sung các tuyến du lịch đường thủy; phát triển mô hình bến du thuyền, cũng như đẩy mạnh du lịch sông nước mang tính văn minh, hiện đại, tạo nên sản phẩm du lịch đặc trưng cho TP. Đồng thời, TP.HCM cũng sẽ chuẩn bị các nội dung làm việc với tỉnh Đồng Nai để bàn bạc về quy hoạch và đầu tư hạ tầng kết nối giữa hai địa phương.

UBND TP yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao một cách đồng bộ, khẩn trương và đúng tiến độ. Văn phòng UBND TP có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo Thường trực UBND TP.HCM.

Việc phát triển giao thông thủy được xem là một trong những định hướng chiến lược quan trọng nhằm đưa TP.HCM trở thành đô thị hiện đại, thông minh, phát triển bền vững trên nền tảng khai thác hiệu quả hệ thống sông ngòi.