Giao thông thủy TP.HCM sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới 09/09/2025 15:07

(PLO)- TP.HCM dự kiến chi hơn 1.500 tỉ đồng phát triển giao thông thủy giai đoạn 2025 - 2030 để tăng cường kết nối, khai thác hiệu quả các tiềm năng.

Ngày 9-9, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) tổ chức hội thảo Phát triển giao thông thủy kết nối vận tải hành khách và du lịch TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030.

Liên kết đường thủy còn rời rạc

Tại hội thảo, ông Trần Thanh Bình - Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho biết TP.HCM sau sáp nhập có lợi thế từ hệ thống sông ngòi dày đặc, liên thông đã mở ra tiềm năng lớn cho việc phát triển giao thông thủy.

Song, thực tế hạ tầng giao thông thủy và hạ tầng du lịch ven sông vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ và chưa được khai thác hiệu quả, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc xây dựng một chiến lược phát triển bài bản, bền vững, khai thác tối đa các tiềm năng.

Cũng tại hội thảo, ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế trình bày Đề án phát triển giao thông thủy kết hợp du lịch TP.HCM giai đoạn 2025-2030.

Theo đó, hiện trạng hạ tầng giao thông thủy và hoạt động khai thác du lịch tại ba địa phương đã có những bước phát triển ban đầu nhưng còn bộc lộ nhiều hạn chế, tiềm năng chưa được khai thác một cách hiệu quả và đồng bộ.

TP.HCM dự kiến chi hơn 1.500 tỉ đồng phát triển giao thông thủy.

Cụ thể, TP.HCM sở hữu mạng lưới đường thủy nội địa dài trên 1.000 km với hơn 70 cảng, bến. Tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng – Linh Đông) và các tour du lịch sông nước nội đô đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, các sản phẩm du lịch còn khá đơn điệu, chủ yếu phục vụ tham quan trong phạm vi hẹp, thiếu các tuyến kết nối liên tỉnh, liên vùng.

Tại Bình Dương cũ, hoạt động du lịch đường thủy còn rất manh mún. Tuyến buýt sông Tiamo – Bạch Đằng đang được khai thác thí điểm nhưng tần suất thấp và hạ tầng bến bãi còn đơn giản. Các tour du lịch nông nghiệp ven sông Sài Gòn có quy mô nhỏ, thiếu dịch vụ hỗ trợ.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu phát triển mạnh về vận tải hành khách nhưng chưa được khai thác hiệu quả cho mục đích du lịch. Các sản phẩm du lịch kết hợp đường thủy nội tỉnh hoặc kết nối qua các sông nhánh còn rất hạn chế.

1.500 tỉ đồng phát triển giao thông thủy

Theo ông Hải, để khai thác hiệu quả tiềm năng giao thông thủy và thúc đẩy phát triển du lịch liên vùng, TP.HCM cần xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống tuyến vận tải thủy kết nối liên hoàn giữa Bình Dương cũ, TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Cụ thể, các tuyến nội đô sẽ được thiết kế để tăng cường kết nối cho các khu đô thị mới phát triển nhanh như Thủ Thiêm, Phú Mỹ Hưng, các khu dân cư đông đúc và các cửa ngõ quan trọng.

Các tuyến liên đô bao gồm các tuyến thượng lưu, hạ lưu và phà biển, là chìa khóa để hiện thực hóa tầm nhìn kết nối vùng, tạo ra các hành lang kinh tế - du lịch chiến lược, liên kết chặt chẽ trung tâm công nghiệp (Bình Dương), trung tâm đô thị (TP.HCM) và trung tâm du lịch biển (Cần Giờ - Vũng Tàu).

Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế.

Các bến trung tâm hiện hữu như Bến Bạch Đằng (TP.HCM) và bến Cầu Đá (Vũng Tàu) sẽ được nâng cấp, mở rộng để trở thành các đầu mối vận tải khách liên vùng hiện đại.

Song song đó, một loạt các bến mới sẽ được xây dựng tại các vị trí chiến lược như Thủ Dầu Một, Phú Mỹ Hưng, Hiệp Phước, Long Sơn.

Ngoài ra, để tạo ra một trải nghiệm hoàn chỉnh cho hành khách và du khách, một mạng lưới các trạm dừng chân và điểm dịch vụ du lịch ven sông (nhà hàng, khu bán đặc sản, điểm check-in) sẽ được quy hoạch và đầu tư xây dựng dọc theo các tuyến.

Đề án xác định việc phát triển du lịch sinh thái và cộng đồng tập trung khai thác tiềm năng của rừng ngập mặn Cần Giờ, các vườn cây ăn trái tại Lái Thiêu và văn hóa làng chài tại Long Sơn; xây dựng tour du lịch liên vùng theo các chủ đề (văn hóa, lịch sử, ẩm thực) kết nối các điểm đến nổi bật của cả ba khu vực. Đặc biệt, mô hình buýt sông kết hợp du lịch hoạt động theo lịch trình định kỳ, phục vụ cả nhu cầu đi lại và tham quan.

TP.HCM mới có nhiều tiềm năng phát triển giao thông, du lịch đường thủy.

Để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đầu tư, Đề án được phân chia thành hai giai đoạn thực hiện chính.

Giai đoạn 2025 - 2030, tập trung vào việc phát triển và hoàn thiện hệ thống buýt sông nội vùng tại TP.HCM, đồng thời triển khai các tuyến kết nối ban đầu đến các điểm du lịch trọng điểm tại Bình Dương và Vũng Tàu. Mục tiêu là hình thành mạng lưới giao thông thủy cơ bản, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trước mắt.

Giai đoạn 2030 - 2050, mở rộng mạnh mẽ ra các tuyến liên vùng dài, kết nối sâu rộng hơn giữa trung tâm TP.HCM, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu.

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.573 tỉ đồng, theo hình thức PPP (đối tác công tư) - hợp đồng xây dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO), không dùng trợ giá ngân sách.