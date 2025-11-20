Người dân ở Đà Lạt ùn ùn xếp hàng mua xăng dự trữ 20/11/2025 21:17

(PLO)- Tối ngày 20-11, các cây xăng ở khu vực Đà Lạt cũ đều chật cứng người xếp hàng mua xăng để dự trữ.

Tối 20-11, gần như nhiều cây xăng trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũ, tỉnh Lâm Đồng đều quá tải khi rất đông người dân đến xếp hàng chật kín để chờ đổ xăng.

Người dân xếp hàng chật cứng ở cây xăng.

Một số người dân cho biết, sở dĩ họ xếp hàng mua xăng là do sợ lũ lụt, các tuyến đường đến trung tâm tỉnh Lâm Đồng đều cấm phương tiện do sạt lở, hư hỏng nên sẽ thiếu nhiên liệu.

Nhiều người còn mang các loại can lớn nhỏ đến cây xăng để mua mang về nhà trữ.

Ngoài xếp hàng đổ xăng, rất nhiều người còn mang các loại can lớn nhỏ đến cây xăng để mua mang về nhà trữ. Đáng chú ý có một số cây xăng bán giá cao hơn qui định.

Trao đổi nhanh qua điện thoại, ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng khẳng định hoàn toàn không có việc thiếu nhiên liệu như đồn thổi và đề nghị người dân bình tĩnh, không nên mua xăng mang về nhà trữ sẽ vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng đến an toàn cháy nổ.