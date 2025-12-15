Bộ trưởng Công an: Giữ vững vị thế quốc gia an toàn hàng đầu thế giới 15/12/2025 07:40

PLO trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng.

Lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã có bước lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó

Năm 2025, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình bên trong, bên ngoài cũng xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức, gia tăng áp lực đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT). Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương, sự giúp đỡ của Nhân dân, toàn lực lượng CAND đã phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Trung ương, địa phương ghi nhận, đánh giá cao, Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an.

Lực lượng CAND tiếp tục đi đầu triển khai Nghị quyết số 18- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, vận hành mô hình Công an địa phương hai cấp từ 01/3/2025, cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị tham khảo. Trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Công an đã phát huy vai trò Cơ quan thường trực Đề án 06, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt Đề án 06 và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, trong đó chỉ số Chính phủ điện tử tăng 15 bậc, đứng thứ 71/193 quốc gia; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến tăng gấp 09 lần, đạt 82,37% so với trước khi triển khai Đề án 06; kinh tế số tăng trưởng trên 20%/năm, ước đạt 18,3% GDP. Tiên phong thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, vị thế của CAND Việt Nam được nâng lên tầm cao mới, nhất là sau khi tham mưu tổ chức thành công trên mọi phương diện Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Tích cực thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Bộ Công an tiếp tục chủ động tham mưu hoàn thiện pháp luật đối với vấn đề mới, tham mưu sửa đổi, bổ sung 13 Luật, 01 Pháp lệnh và 21 Nghị định. Trong thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, tư duy công tác ANTT đã chuyển mạnh từ bảo vệ, quản lý sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ, quản lý và đồng hành, hỗ trợ, kiến tạo phát triển; tiếp tục giảm 20-30% thời gian giải quyết, 30% lệ phí nhiều thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về ANTT, đi đôi với chỉ đạo triển khai quyết liệt cao điểm đấu tranh với sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường bảo vệ người dân, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VIII.

Công tác bảo vệ ANTT đi sâu giải quyết tận gốc rễ những vấn đề tiềm ẩn phức tạp. An ninh quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, an ninh các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm tiếp tục được củng cố vững chắc. Quyết liệt đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng “cộm cán”, chống phá trọng điểm là nguồn tán phát tin sai sự thật, kể cả từ ngoài biên giới lãnh thổ, từ sâu trong nội bộ. Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm 24,23%, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng giảm sâu gần 27%; tội phạm chống người thi hành công vụ giảm trên 41%, khẳng định môi trường ngày càng an ninh, an toàn, lành mạnh, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma tuý, tội phạm mạng, nhất là tội phạm lừa đảo trực tuyến; tai nạn giao thông, tai nạn cháy kéo giảm cả 3 tiêu chí, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tốt hơn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Tiếp tục đi đầu trong thực hiện phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “xoá nhà tạm, nhà dột nát”, toàn lực lượng CAND đã đóng góp ngày lương, huy động sự vào cuộc của nhiều nhà hảo tâm, phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng các trường học, xây dựng, hỗ trợ hàng chục nghìn ngôi nhà, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho các hộ nghèo, khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, những gia đình bị mất nhà do thiên tai, lũ lụt.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực chuyển động nhanh, hết sức phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Song với sự gương mẫu, tiên phong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các chủ trương chiến lược của Đảng, sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, hết lòng vì nước, vì dân, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vào những vấn đề mới, phức tạp, dám hy sinh vì sự nghiệp chung, lực lượng CAND đã có bước lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó, củng cố tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VIII.

Tạo động lực, sức mạnh mới để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới

Năm 2026 là năm tiếp tục triển khai các nghị quyết Bộ Chính trị mới ban hành gần đây, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) lần thứ VIII, với hàng loạt tư duy mới, đột phá nhằm đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, phấn đấu đạt 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đến năm 2045 trở thành nước có thu nhập cao, đưa công tác bảo vệ ANTT gia tăng đóng góp trong thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Bối cảnh tình hình đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với lực lượng Công an trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, đó là vừa bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa phải gia tăng đóng góp, tạo nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng. Trải qua một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn, nhiều kết quả có tính bước ngoặt, lịch sử, kỳ tích, đang đặt ra cho toàn lực lượng Công an trách nhiệm vẻ vang “vượt qua chính mình”, tạo ra những dấu ấn, kỳ tích mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn và trao Bằng Huân chương Sao vàng lần thứ năm tặng lực lượng CAND tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2026, toàn lực lượng CAND sẽ dốc toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, bảo đảm chủ động ứng biến với tình hình, thúc đẩy cơ hội, biến thách thức thành cơ hội, đẩy lùi nguy cơ, mở rộng không gian và tạo động lực phát triển mới cho đất nước. Giữ vững an ninh quốc gia, tiếp tục kéo giảm bền vững tội phạm, duy trì vị thế quốc gia trong nhóm nước hàng đầu thế giới về an ninh, an toàn để thu hút bạn bè quốc tế đến du lịch, đầu tư vào Việt Nam. Tạo bước chuyển mới trong đối ngoại và hội nhập quốc tế về ANTT, tiếp tục củng cố vành đai an ninh bên ngoài biên giới lãnh thổ bằng những bước đi chủ động, vững chắc. Không ngừng đổi mới tư duy quản trị ANTT, chuyển mạnh từ thực hiện “trách nhiệm công vụ” sang “trách nhiệm công vụ gắn với trách nhiệm phục vụ”, từ “mệnh lệnh, phục tùng” sang “mệnh lệnh, phục tùng và chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển”. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, kết hợp chặt chẽ với thi hành pháp luật nghiêm minh, tạo đột phá mới trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam, củng cố xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Tập trung phát triển công nghiệp an ninh, công nghiệp dữ liệu, sớm có đóng góp đo đếm được vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước. Duy trì vị thế đi đầu, nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia, góp phần vận hành mô hình chính quyền địa phương hiệu năng, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt nhất. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Triển khai sâu rộng việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; lan toả mạnh mẽ phong trào thi đua Ba Nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an, tạo động lực, sức mạnh mới để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Bộ Công an phát động phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".

Phát huy truyền thống hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và những thành quả to lớn trong công tác bảo vệ ANTT của lớp lớp tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên CAND, toàn lực lượng CAND nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, luôn chỉ biết “còn Đảng thì còn mình”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân.