Đóng đèo Ngoạn Mục, từ Đà Lạt xuống Ninh Thuận cũ bằng đường nào? 20/11/2025 11:01

(PLO)- Do sạt lở, cây ngã đổ, từ trưa ngày 19-11 đèo Ngoạn Mục tạm ngưng các phương tiện lưu thông dự kiến đến 21-11.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo hướng dẫn lưu thông về địa bàn tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Ninh thuận cũ) trong thời gian tuyến đường đèo Ngoạn Mục (Sông Pha), Quốc lộ 27 cấm phương tiện lưu thông.

Các lực lượng dọn dẹp cây ngã đổ.

Theo đó, do ảnh hưởng mưa lớn dẫn đến đường đèo Ngoạn Mục (địa phận tỉnh Ninh Thuận cũ) bị sạt lở, cây ngã đổ và và có nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến, vì vậy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tạm ngừng lưu thông các phương tiện qua lại từ 12h ngày 19-11 đến nay.

Sở Xây dựng Lâm Đồng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tình hình nêu trên và đề nghị người dân lựa chọn hướng lưu thông về địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

Đối với các phương tiện tại khu vực các huyện cũ Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông và TP Đà Lạt cũ từ Quốc lộ 20 đi Quốc lộ 28B đến tỉnh Bình Thuận cũ sau đó đi theo hướng đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đối với ô tô)/Quốc lộ 1 về tỉnh Ninh Thuận cũ và ngược lại.

Xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 27.

Đối với các phương tiện tại khu vực các huyện cũ Di Linh, Bảo Lâm và TP Bảo Lộc cũ từ Quốc lộ 20 đi Quốc lộ 28/Quốc lộ 55 đến tỉnh Bình Thuận cũ đi theo hướng đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và đoạn Phan Thiết - Dầu Giây (đối với ô tô)/Quốc lộ 1 về tỉnh Ninh Thuận cũ và ngược lại.

Đối với các phương tiện tại khu vực các huyện cũ Đạ Huoai và ngược lại từ Quốc lộ 20 đi B’Sa – Đạ P’Loa (ĐT.717) đến tỉnh Bình Thuận cũ đi theo hướng Quốc lộ 55 đến đến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây (đối với ô tô)/Quốc lộ 1 về tỉnh Ninh Thuận cũ và ngược lại.

“Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị thông tin nội dung phân luồng nêu trên để các tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện vận tải biết, thuận tiện trong quá trình tham gia giao thông”, thông báo của Sở Xây dựng Lâm Đồng nêu.