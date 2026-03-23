Những sai lầm khiến ô tô nhanh xuống cấp khi để xe nằm im quá lâu 23/03/2026 07:34

(PLO)- Chỉ cần để xe nằm im một thời gian, hàng loạt bộ phận có thể âm thầm xuống cấp, đến khi dùng lại thì xe đã "yếu" đi rõ rệt.

Podcast: Những sai lầm khiến ô tô nhanh xuống cấp khi để xe nằm im quá lâu

Việc để ô tô nằm im trong thời gian dài tưởng như vô hại, nhưng thực tế lại là một trong những nguyên nhân khiến xe xuống cấp nhanh chóng. Không ít người cho rằng chỉ cần đỗ xe ở nơi an toàn là đủ, trong khi bỏ qua hàng loạt yếu tố kỹ thuật có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và khả năng vận hành của phương tiện.

Trước hết, sai lầm phổ biến nhất là để xe “bất động” hoàn toàn mà không khởi động định kỳ. Khi động cơ không hoạt động, dầu nhớt sẽ lắng xuống đáy, các chi tiết kim loại không được bôi trơn đầy đủ, làm tăng nguy cơ mài mòn khi vận hành trở lại. Đồng thời, ắc quy vẫn âm thầm tiêu hao năng lượng theo thời gian, dẫn đến tình trạng cạn điện, khiến xe không thể khởi động.

Để xe "bất động" quá lâu khiến dầu nhớt lắng xuống, chi tiết thiếu bôi trơn dễ mài mòn, trong khi ắc quy âm thầm cạn điện khiến xe có thể không khởi động được. Ảnh: wikiHow

Một vấn đề khác thường bị xem nhẹ là áp suất lốp. Khi xe đỗ lâu ngày, lốp phải chịu tải trọng cố định, dễ xuất hiện hiện tượng “bẹp lốp” hoặc biến dạng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến độ an toàn mà còn làm giảm tuổi thọ và hiệu suất vận hành của lốp.

Bên cạnh đó, việc không vệ sinh xe trước khi để lâu cũng là nguyên nhân khiến ngoại thất và nội thất nhanh chóng xuống cấp. Bụi bẩn, phân chim hay nhựa cây nếu bám lâu ngày có thể ăn mòn lớp sơn. Trong khi đó, khoang nội thất kín, ẩm dễ phát sinh mùi hôi, nấm mốc và vi khuẩn, ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng cũng như sức khỏe người dùng.

Không ít trường hợp lựa chọn vị trí đỗ xe không phù hợp. Đỗ xe ngoài trời dưới ánh nắng gắt trong thời gian dài khiến tia UV làm bạc màu sơn, lão hóa nhựa và nứt nẻ các chi tiết da. Ngược lại, môi trường ẩm thấp lại tạo điều kiện cho gỉ sét phát triển, đặc biệt ở các chi tiết kim loại và hệ thống gầm xe.

Ngoài ra, việc kéo phanh tay liên tục trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng cũng tiềm ẩn rủi ro. Trong điều kiện ẩm, má phanh có thể bị bó cứng vào đĩa phanh, khiến xe khó di chuyển hoặc phát sinh hư hỏng khi sử dụng lại.

Những rủi ro ít người để ý nhưng rất đáng lưu tâm

Không chỉ dừng lại ở các vấn đề cơ bản, việc “đắp chiếu” xe lâu ngày còn có thể gây ra nhiều hệ lụy khác:

Nhiên liệu bị biến chất: Xăng/dầu để lâu trong bình có thể bị oxy hóa, giảm chất lượng, gây khó nổ máy hoặc ảnh hưởng đến hệ thống phun nhiên liệu.

Dầu và dung dịch xuống cấp: Dầu động cơ, dầu phanh, nước làm mát… có thể bị biến chất theo thời gian, ngay cả khi xe không vận hành.

Côn trùng và động vật xâm nhập: Chuột, gián có thể làm tổ trong khoang máy, cắn dây điện hoặc ống dẫn, gây hư hỏng nghiêm trọng.

Gioăng cao su lão hóa: Các chi tiết cao su như gioăng cửa, ống dẫn dễ bị khô cứng, nứt gãy khi không được vận hành thường xuyên.