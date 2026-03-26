Phát hiện tai nạn hoặc vật cản trên cao tốc: Làm gì để tránh nguy hiểm? 26/03/2026 17:44

(PLO)- Chỉ một giây lơ là trên cao tốc cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, nắm vững cách xử lý khi gặp sự cố phía trước chính là "lá chắn" bảo vệ bạn và những người xung quanh.

Podcast:

Di chuyển trên cao tốc đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy. Chỉ một khoảnh khắc mất cảnh giác khi gặp tai nạn phía trước hoặc vật cản bất ngờ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, trang bị kiến thức và phản xạ đúng cách là yếu tố then chốt giúp bạn bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Giữ bình tĩnh và quan sát từ xa

Ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường như đèn cảnh báo, xe giảm tốc đột ngột hoặc vật thể lạ trên đường, bạn cần giữ bình tĩnh và quan sát từ khoảng cách xa. Việc phát hiện sớm giúp bạn có đủ thời gian để xử lý an toàn thay vì phản ứng gấp gáp.

Giảm tốc độ một cách từ từ

Trên cao tốc, việc phanh gấp có thể gây mất kiểm soát hoặc khiến xe phía sau không kịp phản ứng. Hãy nhả ga, rà phanh nhẹ nhàng và duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để giảm thiểu rủi ro va chạm liên hoàn.

Bật đèn cảnh báo nguy hiểm

Khi nhận thấy tình huống nguy hiểm phía trước, việc bật đèn cảnh báo hazard là cần thiết để thông báo cho các phương tiện phía sau. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp giảm nguy cơ tai nạn dây chuyền.

Chủ động chuyển làn an toàn

Nếu làn đường hiện tại bị chắn bởi vật cản hoặc xe gặp nạn, hãy quan sát kỹ gương chiếu hậu và điểm mù trước khi chuyển làn. Việc chuyển làn cần thực hiện dứt khoát nhưng có kiểm soát, tránh đánh lái đột ngột gây mất ổn định.

Giữ khoảng cách và tránh dừng xe tùy tiện

Trong nhiều trường hợp, việc dừng xe ngay giữa cao tốc là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không thực sự cần thiết, hãy tiếp tục di chuyển chậm qua khu vực nguy hiểm. Trường hợp buộc phải dừng, cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp và đặt cảnh báo từ xa theo đúng quy định.

Cần giữ khoảng cách và tránh dừng xe tùy tiện. Ảnh: wikiHow

Tuyệt đối không hiếu kỳ hoặc mất tập trung

Một trong những nguyên nhân phổ biến gây ùn tắc và tai nạn thứ cấp là tâm lý tò mò khi đi qua hiện trường tai nạn. Việc giảm tốc đột ngột để quan sát không chỉ gây nguy hiểm cho chính bạn mà còn cho các phương tiện phía sau.

Chuẩn bị sẵn các kỹ năng và thiết bị cần thiết

Bạn nên trang bị sẵn các kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, đồng thời đảm bảo xe có đầy đủ thiết bị như tam giác cảnh báo, đèn pin hoặc áo phản quang. Những yếu tố này sẽ phát huy tác dụng khi xảy ra sự cố bất ngờ.

Trên cao tốc, mỗi quyết định cần được đưa ra nhanh chóng nhưng chính xác. Khi gặp tai nạn hoặc vật cản, sự bình tĩnh, quan sát tốt và tuân thủ nguyên tắc an toàn sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro đáng kể. Lái xe an toàn không chỉ là bảo vệ chính mình mà còn là trách nhiệm với cộng đồng giao thông.