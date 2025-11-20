Lý do chiếc ô tô Toyota này có giá 232 triệu đồng 20/11/2025 12:10

Mới đây, Hãng nghiên cứu thị trường J.D. Power (Mỹ) cho biết, ô tô Toyota Avalon đời 2010 mang lại cảm giác giống như một chiếc xe gần hạng sang so với các đối thủ phổ thông khác, nhưng lại có mức giá phải chăng.

Nếu chọn mua chiếc ô tô Toyota Avalon 2010 vào thời điểm hiện tại, người mua vẫn sẽ nhận được những lợi ích đó.

Với cảm giác lái êm ái, nội thất rộng rãi và đã được chứng minh về độ tin cậy, đây là một chiếc sedan cỡ lớn tuyệt vời.

Nội thất cung cấp không gian rộng rãi cho hành khách, và ghế sau có thể ngả được giúp tăng thêm sự thoải mái.

Động cơ V6 tiết kiệm nhiên liệu so với các tiêu chuẩn trong cùng phân khúc, đồng thời có đủ sức mạnh để nhập làn và vượt xe trên đường cao tốc một cách dễ dàng. Xếp hạng an toàn hàng đầu cũng khiến chiếc ô tô Toyota này trở thành một lựa chọn đáng tin cậy.

J.D. Power cũng cho biết, giá ô tô Toyota Avalon đời 2010 hiện đang bán trên thị trường xe đã qua sử dụng tại Mỹ có giá 8.800 USD, tương đương 232 triệu đồng.