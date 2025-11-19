Toyota đi ngược thị trường: Xe càng lâu đời càng giữ giá? 19/11/2025 11:06

Theo Hãng tin Nikkei, hãng xe Toyota dự kiến kéo dài chu kỳ sản phẩm của các mẫu xe phổ biến nhất lên 9 năm, tăng từ mức trung bình hiện tại là 7 năm.

Các mẫu xe của Toyota sẽ tồn tại lâu hơn trên thị trường nhờ việc hãng tập trung cập nhật phần mềm và hệ thống truyền động điện khí hóa. Với sự phát triển của phương tiện được định nghĩa bằng phần mềm và khả năng cập nhật qua mạng, Toyota tin rằng họ có thể giữ cho các mẫu xe cốt lõi luôn mới mẻ trong thời gian dài.

Việc kéo dài chu kỳ sản phẩm sẽ giúp Toyota quản lý nhu cầu cao đối với một số dòng xe, chẳng hạn Land Cruiser, vốn có danh sách chờ nhận xe kéo dài nhiều năm. Hãng lo ngại rằng vào thời điểm khách hàng nhận được xe, một phiên bản mới hơn đã sắp ra mắt.

Động thái này cũng được cho là sẽ giúp giữ giá trị bán lại của xe ở mức cao. Trong thập niên 1980 và 1990, các nhà sản xuất Nhật Bản thường có chu kỳ 4-5 năm cho các mẫu xe chủ chốt. Con số này tăng lên khoảng 6 năm vào những năm 2000 và 7 năm vào những năm 2010.