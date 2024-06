Trung Quốc khẳng định thuế quan của EU sẽ không ngăn cản việc mở rộng xe điện của họ 13/06/2024 13:17

Xe điện sản xuất tại Trung Quốc có thể sớm bị áp thuế nặng trên khắp châu Âu nhưng theo tổng thư ký của một hiệp hội công nghiệp ô tô lớn của Trung Quốc, điều này sẽ không ngăn được sự mở rộng xe điện hấp dẫn của quốc gia.

Trung Quốc khẳng định và đảm bảo với các nhà sản xuất ô tô truyền thống của họ rằng "thuế quan của EU sẽ không phá vỡ sự ổn định của việc mở rộng xe điện". Ảnh: Carscoops.

Liên minh châu Âu dự kiến ​​​​sẽ sớm công bố mức thuế đối với tất cả xe điện Trung Quốc được nhập khẩu vào khu vực sau khi mở cuộc điều tra vào năm ngoái, với cáo buộc họ được hưởng lợi từ các khoản trợ cấp không công bằng của nhà nước. Mức thuế này dự kiến ​​sẽ nằm trong khoảng từ 20% đến 30%.

Mặc dù mức thuế như vậy sẽ làm tăng giá xe điện của Trung Quốc ở châu Âu, nhưng tổng thư ký Hiệp hội xe khách Trung Quốc, Cui Dongshu, tỏ ra không quan tâm và cho rằng sẽ không ảnh hưởng đến việc mở rộng xe điện của họ.

Ông cho biết: “Các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng xe điện không ngừng ở châu Âu và tiếp tục hội nhập vào thị trường địa phương”. Ông cũng đảm bảo với các nhà sản xuất ô tô truyền thống rằng các thương hiệu Trung Quốc sẽ không gây gián đoạn việc làm đối với lao động trong ngành ô tô địa phương.

“Ngành công nghiệp sản xuất ô tô truyền thống đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra việc làm ở châu Âu… Các công ty Trung Quốc sẽ không thực hiện các biện pháp quyết liệt hoặc hạ giá để phá vỡ sự ổn định của việc làm ở châu Âu”.

Thuế quan của châu Âu sẽ có thể được thực hiện vào thời điểm khó khăn đối với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.

Được biết, xuất khẩu xe chạy bằng pin và xe hybrid từ Trung Quốc đã giảm 4% so với cùng kỳ trong tháng 5 và giảm 18,8% so với tháng 4. Xe sử dụng năng lượng mới chiếm 24,8% lượng ô tô Trung Quốc xuất khẩu vào tháng trước, giảm so với mức 31,6% của năm trước.

Hiện nay, thị trường ô tô trong nước của Trung Quốc cũng đang chậm lại. Vào tháng 5, có 1,72 triệu ô tô mới đã được bán ở Trung Quốc, giảm 2,2% so với tháng 5 năm 2023 và tiếp nối tháng 4 đáng thất vọng khi doanh số bán hàng giảm 5,8%.

Mặc dù doanh số bán hàng giảm nhưng tỷ lệ xe mới bán ra là xe chạy hoàn toàn và chủ yếu bằng điện vẫn tăng lên 46,7%. Theo Reuters đưa tin, doanh số bán xe chạy bằng pin-điện tăng 27,4% trong khi doanh số bán xe plug-in hybrid (xe lai) tăng 61,1%.