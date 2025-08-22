Những mẫu xe cổ gần 800 triệu đồng đáng đầu tư nhất hiện nay 22/08/2025 16:52

(PLO)- Thị trường xe cổ đang ngày càng sôi động, và đây là thời điểm vàng để sở hữu một mẫu xe cổ có giá trị tiềm năng.

Dưới đây là top mẫu xe cổ đáng chú ý nhất, có thể mua với giá khoảng 30.000 USD (gần 800 triệu đồng) trong tình trạng tuyệt vời.

Toyota Land Cruiser FJ60 (1980–1987)

Mẫu xe cổ này có động cơ 4.0L thẳng hàng-6, mã lực 155 mã lực, mô-men xoắn 220 lb-ft, hộp số sàn 5 cấp và tự động 4 cấp. Xe có khả năng tăng tốc 0–97 km/h trong 14–15 giây.

SUV cổ điển đang rất được ưa chuộng. FJ60 là thế hệ đã biến Land Cruiser thành một mẫu xe cổ toàn cầu, nổi tiếng với khả năng di chuyển hàng trăm nghìn dặm mà vẫn bền bỉ.

Chevrolet Corvette C4 ZR-1 (1990–1995)

Mẫu xe cổ này có động cơ V8 LT5 DOHC 5.7L, mã lực 375–405 mã lực, mô-men xoắn 370–385 lb-ft, hộp số sàn 6 cấp, Xe có khả năng tăng tốc 0–97 km/h trong 4,4–4,6 giây.

Corvette C4 ZR-1, còn được mệnh danh là "Vua Đồi", là đỉnh cao của dòng xe thể thao Mỹ. Nhờ sự hợp tác với Lotus, chiếc xe sở hữu động cơ V8 LT5 hút khí tự nhiên mang tính cách mạng. Đây là một trong những mẫu xe cổ vĩ đại nhất của thập niên 1990.

Chevrolet 454 SS (1990–1993)

Xe được trang bị động cơ V8 khối lớn 7,4L, mã lực 230–255, mô-men xoắn 385–405 lb-ft và hộp số tự động 3 cấp. Xe có khả năng tăng tốc 0–97 km/h trong 7,2 giây.

Chevrolet 454 SS là một trong những mẫu xe cổ bán tải thân vuông nổi tiếng nhất. Ra mắt năm 1990, mẫu xe này có nhiều nâng cấp về hệ thống lái và treo.

Porsche 944 Turbo (1986–1991)

Xe có động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp 2,5 lít, 217–247 mã lực, mô-men xoắn 243–258 lb-ft và hộp số sàn 5 cấp. Xe tăng tốc 0–97 km/h trong 5,5–6,0 giây.

Nếu bạn muốn sở hữu một chiếc Porsche với giá phải chăng, 944 Turbo là lựa chọn không thể bỏ qua. Đây là một món hời so với giá của những chiếc 911 cùng thời và chắc chắn sẽ tăng giá trong tương lai.

BMW M3 (E36) (1995–1999)

Xe được trang bị động cơ 3.0L / 3.2L 6 xi-lanh thẳng hàng, 240 mã lực, mô-men xoắn 225–236 lb-ft và hộp số sàn 5 cấp, tự động 5 cấp. Xe tăng tốc 0–97 km/h trong 5,5–6,1 giây.

E36 M3 được coi là khởi nguồn của M3 hiện đại với động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng êm ái. Mặc dù bị lu mờ bởi hai thế hệ E30 và E46, E36 vẫn là một tuyệt tác về cảm giác lái và khả năng kiểm soát, với tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Toyota MR2 Turbo (1991–1995)

Mẫu xe cổ này có động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp 2.0L, 200 mã lực, mô-men xoắn 200 lb-ft và hộp số sàn 5 cấp. Xe có khả năng tăng tốc 0–97 km/h trong 6,3 giây.

Là một trong những chiếc xe đẹp và ngầu nhất thập niên 1990, MR2 Turbo thế hệ thứ hai là một chiếc xe thể thao dẫn động cầu sau, động cơ đặt giữa với kiểu dáng siêu xe. Mẫu xe cổ này đã là một món đồ sưu tầm đang được săn đón.

GMC Typhoon (1992–1993)

GMC Typhoon là một trong những mẫu SUV "cool" nhất đầu những năm 1990. Với động cơ V6 tăng áp và hệ dẫn động bốn bánh, chiếc xe có thể tăng tốc lên 97 km/h chỉ trong 5,3 giây. Với khối lượng sản xuất cao hơn Syclone, Typhoon có giá cả dễ tiếp cận hơn.

Ford SVT Lightning (Thế hệ thứ hai) (1999–2004)

F-150 Lightning SVT thế hệ thứ hai mang đến hiệu suất thực sự ấn tượng. Chiếc bán tải này được trang bị động cơ V8 siêu nạp, hệ thống treo cứng cáp và bộ body kit nổi bật. Mẫu xe cổ điển này giá cả đang tăng nhanh, vì vậy đây là thời điểm tốt để sở hữu.