Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn tiêu thụ chuối lúc đói bụng?

(PLO)- Nếu bạn đang thắc mắc về lợi ích của việc ăn chuối vào buổi sáng, đây là phân tích chi tiết giúp bạn hiểu rõ và lựa chọn loại chuối phù hợp nhất cho sức khỏe.

Nhiều người từng e ngại chuối "quá ngọt" để ăn ngay khi thức dậy, nhưng đã đến lúc cần nhìn nhận lại. Chuối là một trong những loại trái cây bổ dưỡng, tiện lợi và giá cả phải chăng, chứa đầy đủ các dưỡng chất giúp cơ thể tỉnh táo tự nhiên.

Tiêu thụ khi bụng đói không chỉ giúp no lâu mà còn có thể cải thiện sức khỏe đường ruột, ổn định lượng đường trong máu và khởi động quá trình trao đổi chất một cách hiệu quả.

Sau đây là 5 lợi ích bất ngờ khi tiêu thụ chuối lúc bụng đói.

Cung cấp năng lượng nhanh chóng và bền vững

Theo chuyên gia dinh dưỡng, chuối nên là một phần thường xuyên trong chế độ ăn uống bởi chúng là nguồn cung cấp kali, chất xơ và magiê tuyệt vời, giúp tăng cường sức bền và giảm cơn đói.

Chuối chứa ba loại đường tự nhiên – glucose, fructose và sucrose – giúp giải phóng năng lượng đều đặn và bền vững. Tiêu thụ một quả chuối ngay khi thức dậy giúp quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng, mang lại sự tỉnh táo.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Các chuyên gia thường khuyến nghị chuối là loại trái cây buổi sáng bởi chúng giàu chất xơ hòa tan, đặc biệt là pectin, hỗ trợ tiêu hóa trơn tru và nhu động ruột đều đặn.

Một nghiên cứu năm 2020 cũng xác nhận chuối hoạt động như một loại prebiotic tự nhiên, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi và tăng cường hệ vi sinh vật đường ruột, qua đó cải thiện sức khỏe đường ruột.

Giúp ổn định lượng đường trong máu

Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, chuối có chỉ số đường huyết ở mức trung bình (khoảng 48), nghĩa là chuối giải phóng đường từ từ, giúp ổn định lượng đường trong máu.

Do đó, việc kết hợp chuối với một ít hạt hoặc quả hạch có thể giúp cân bằng đường huyết. Hàm lượng chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ đường, cho phép cơ thể sử dụng đường tự nhiên làm nhiên liệu.

Giúp no lâu và ngăn ngừa cảm giác thèm ăn

Một quả chuối cung cấp khoảng 4 gram chất xơ. Sự kết hợp giữa chất xơ và hàm lượng calo hợp lý giúp người dùng no lâu và ngăn ngừa cơn đói giữa buổi sáng.

Nếu đang theo dõi cân nặng hoặc cố gắng cắt giảm lượng đường, tiêu thụ một quả chuối vào sáng sớm có thể giúp kiểm soát cơn thèm ăn một cách tự nhiên.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch và giảm đầy hơi

Chuối giàu kali và magiê – hai khoáng chất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch. Kali giúp kiểm soát nồng độ natri trong cơ thể, từ đó có thể hạ huyết áp và giảm tình trạng giữ nước.

Vì vậy, một quả chuối đơn giản vào buổi sáng có tác dụng thầm lặng nhưng mạnh mẽ đối với tim mạch của bạn.

Lưu ý khi tiêu thụ chuối lúc bụng đói

Đối với những người bị chứng ợ nóng, hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc nhạy cảm tiêu hóa, ăn chuối khi bụng đói đôi khi có thể gây đầy hơi nhẹ hoặc khó chịu. Chuyên gia khuyến nghị nên kết hợp chuối với thực phẩm có tính kiềm, hoặc tiêu thụ sau một bữa ăn nhẹ, để giảm thiểu hàm lượng axit.

Mặc dù chuối an toàn với hầu hết mọi người nhưng điều quan trọng là phải ăn vừa phải.

Thời điểm và cách ăn chuối tốt nhất

Thời điểm tốt nhất để ăn chuối là vào buổi sáng, khi quá trình trao đổi chất đang hoạt động và có thể đốt cháy lượng đường tự nhiên một cách hiệu quả.

Tránh ăn chuối vào đêm muộn vì quá trình trao đổi chất sẽ chậm lại và lượng đường có thể không được sử dụng hiệu quả. Người bị tiểu đường hoặc kháng insulin cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung chuối thường xuyên vào chế độ ăn uống.