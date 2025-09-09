Chuối, cà phê và 6 sai lầm bữa sáng khiến đường huyết tăng vọt 09/09/2025 07:58

(PLO)- Với người mắc bệnh tiểu đường, bữa sáng cần cân bằng và kết hợp các loại carbohydrate phức hợp, protein nạc cùng chất béo lành mạnh để duy trì mức năng lượng ổn định.

Sống chung với bệnh tiểu đường đồng nghĩa với việc lựa chọn thực phẩm kỹ lưỡng trong suốt cả ngày, và những gì bạn ăn vào buổi sáng sẽ quyết định lượng đường trong máu.

Một bữa sáng cân bằng sẽ giúp ổn định đường huyết, ngăn ngừa tình trạng tăng hoặc giảm đột ngột. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là phải biết những gì không nên ăn khi bụng đói.

Dưới đây là tám loại thực phẩm và đồ uống người bệnh tiểu đường nên tránh khi bụng đói:

Đồ uống có đường

Bắt đầu ngày mới với một ly nước ép trái cây đóng hộp, soda hay thậm chí cà phê có đường là "công thức" khiến lượng đường trong máu tăng vọt. Do không có chất xơ hoặc protein làm chậm quá trình hấp thụ, những thức uống này sẽ khiến đường huyết tăng cao đột ngột.

Carbohydrate tinh chế

Các loại thực phẩm như bánh mì trắng, bánh sừng bò hoặc bánh quy có vẻ là giải pháp nhanh chóng cho bữa sáng, nhưng thực chất chúng chỉ cung cấp calo rỗng. Không có protein hoặc chất xơ, carbohydrate tinh chế sẽ nhanh chóng phân hủy thành glucose, khiến lượng đường trong máu tăng đột biến. Ngũ cốc nguyên hạt kết hợp với protein là một lựa chọn thay thế an toàn hơn.

Quả chuối

Mặc dù trái cây nói chung rất tốt cho sức khỏe, nhưng ăn chuối – đặc biệt là chuối chín – vào sáng sớm có thể làm đường huyết tăng vọt. Nguyên nhân là vì chuối giàu đường tự nhiên và thiếu protein cần thiết để cân bằng quá trình hấp thụ đối với người bệnh tiểu đường.

Cà phê đen

Uống cà phê đen khi bụng đói có thể không lý tưởng cho người bệnh tiểu đường. Caffeine có thể tạm thời làm tăng lượng đường trong máu và kích thích sản xuất axit, gây kích ứng niêm mạc dạ dày.

Uống cà phê đen khi bụng đói có thể không lý tưởng cho người bệnh tiểu đường. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây họ cam quýt như cam và chanh ngọt có thể gây kích ứng dạ dày nếu ăn riêng vào buổi sáng. Chúng cũng chứa đường tự nhiên, có thể được hấp thụ nhanh chóng nếu không có các loại thực phẩm khác. Tốt nhất nên ăn chúng vào giữa buổi sáng hoặc trong bữa ăn nếu bạn bị bệnh tiểu đường.

Sữa chua có hương vị

Mặc dù bản thân sữa chua có thể là một lựa chọn tốt, nhưng các loại có hương vị thường chứa đường ẩn. Ăn sữa chua khi bụng đói sẽ khiến lượng đường này được hấp thụ quá nhanh. Thay vào đó, hãy chọn sữa chua nguyên chất, không đường và thêm các loại hạt hoặc hạt giống để tăng thêm kết cấu và protein.

Thực phẩm chiên rán

Các món chiên rán thường chứa nhiều chất béo và ít chất xơ. Ăn chúng ngay khi vừa thức dậy vào buổi sáng có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và khiến cơ thể khó điều hòa lượng đường trong máu hiệu quả. Một bữa sáng nhẹ nhàng, cân bằng với protein và carbohydrate phức hợp là lựa chọn tốt hơn.

Thanh năng lượng

Được quảng cáo là tốt cho sức khỏe, nhiều thanh năng lượng hoặc ngũ cốc chứa nhiều đường và thành phần tinh chế. Ăn chúng khi bụng đói có thể gây biến động đường huyết và khiến bạn nhanh đói. Hãy luôn đọc kỹ nhãn mác và chọn đồ ăn nhẹ giàu chất xơ và protein.