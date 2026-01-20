Ăn thứ này có thể dẫn đến bệnh tiểu đường? 20/01/2026 15:39

(PLO)-Theo nghiên cứu mới đây từ Pháp, các loại chất bảo quản thông thường vốn được dùng để giữ thực phẩm an toàn và kéo dài thời hạn sử dụng có thể liên quan đến việc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Communications đã làm rõ mối liên hệ đáng lo ngại giữa các chất bảo quản thực phẩm và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Cuộc nghiên cứu thực hiện trên gần 109.000 người hoàn toàn không có bệnh tại thời điểm bắt đầu cho thấy 12 trong số 17 chất bảo quản được khảo sát có liên quan đến việc tăng gần 50% nguy cơ phát triển bệnh đối với những người tiêu thụ ở mức cao nhất.

Đáng chú ý, 5 loại chất bảo quản bao gồm kali sorbat, kali metabisulfit, natri nitrit, axit axetic và natri axetat cũng làm tăng xác suất mắc tiểu đường tuýp 2 lên tới 49%.

Ngoài ra, canxi propionat, một loại bột trắng thường dùng để ức chế nấm mốc và vi khuẩn trong thực phẩm, cũng nằm trong danh sách các chất có liên quan đến căn bệnh này.

Bên cạnh các chất bảo quản, nghiên cứu còn chỉ ra rằng một số phụ gia chống oxy hóa cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh lên 42%.

Nhóm này bao gồm alpha-tocopherol (một dạng vitamin E), natri ascorbat (dạng đệm của vitamin C), chiết xuất hương thảo và natri erythorbat được tạo ra từ đường lên men.

Danh sách còn kéo dài đến axit photphoric, chất bảo quản thường thấy trong nước ngọt, thịt chế biến sẵn, phô mai và axit citric, một chất điều chỉnh độ pH và tăng hương vị vốn không mang giá trị dinh dưỡng đáng kể.