Huyết áp và cân nặng thay đổi kinh ngạc thế nào sau khi ngừng uống rượu bia? 02/02/2026 15:38

(PLO)- Sử dụng rượu bia là một trong những yếu tố nguy cơ gây cao huyết áp.

Kiêng rượu bia, cùng với chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, sẽ giúp kiểm soát huyết áp và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Bỏ rượu bia giúp bạn kiểm soát huyết áp tốt hơn. Ảnh: AI.



Tác động của rượu bia lên huyết áp

Bỏ rượu bia giúp bạn kiểm soát huyết áp tốt hơn. Tiêu thụ rượu bia quá mức có thể làm tăng huyết áp tạm thời do can thiệp vào các thụ thể trong não. Cụ thể, uống từ bốn đến năm ly trong vòng hai giờ sẽ kích thích hệ thần kinh, tăng nhịp tim và thu hẹp mạch máu. Trạng thái này thường trở lại bình thường sau vài giờ.

Tuy nhiên, việc uống rượu bia thường xuyên có thể dẫn đến cao huyết áp mãn tính. Nguyên nhân do các thụ thể não bị tổn thương, khiến cơ thể không còn phản ứng linh hoạt với những thay đổi huyết áp. Ngoài ra, rượu bia chứa hàm lượng calo và đường cao, dễ gây tăng cân và béo phì. Đây đều là những yếu tố nguy cơ trực tiếp dẫn đến bệnh lý huyết áp.

Huyết áp cao thường không có triệu chứng rõ ràng. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này sẽ làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Đáng chú ý, dù một số loại đồ uống như rượu vang đỏ được quảng cáo tốt cho tim mạch, nhưng việc lạm dụng bất kỳ loại đồ uống có cồn nào cũng gây hại cho huyết áp.

Những lợi ích sức khỏe khác khi bỏ rượu bia

Ngừng uống rượu bia mang lại nhiều thay đổi tích cực trong ngắn hạn như ngủ ngon hơn, hết triệu chứng say rượu và nhiều năng lượng hơn. Làn da cũng sẽ được cải thiện vẻ ngoài, khả năng cấp nước và tâm trạng cũng tốt dần lên.

Về lâu dài, việc bỏ rượu bia giúp hạ huyết áp, quản lý cân nặng hiệu quả và giảm nguy cơ đột quỵ, bệnh gan hoặc ung thư. Chức năng gan, hệ miễn dịch và trí nhớ cũng được tăng cường. Đặc biệt, thói quen này làm giảm biến chứng do bệnh tiểu đường, tim mạch và phục hồi các tổn thương tại cơ quan tiêu hóa.

Cách kiểm soát huyết áp hiệu quả

Bên cạnh việc loại bỏ rượu bia, bạn cần một cách tiếp cận lối sống toàn diện hơn để bảo vệ tim mạch. Bạn nên tránh hút thuốc và duy trì cân nặng phù hợp. Chế độ ăn uống cần cân bằng với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại chất béo không bão hòa.

Việc kiểm soát khẩu phần ăn, giảm muối và tăng cường thực phẩm giàu kali cũng rất quan trọng. Bạn nên vận động thể chất ít nhất 150 phút mỗi tuần, ngủ đủ giấc và thực hành các kỹ thuật quản lý căng thẳng như thiền định. Hãy thường xuyên tái khám để nhận tư vấn từ bác sĩ và tuân thủ lộ trình dùng thuốc nếu có. Các chế độ ăn như DASH hoặc Địa Trung Hải là những gợi ý tốt cho tim mạch.

Lưu ý trước khi ngừng uống rượu bia

Nếu bạn mắc chứng rối loạn sử dụng rượu bia hoặc cơ thể đã phụ thuộc vào rượu bia về mặt sinh lý, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dừng hẳn.

Việc ngừng uống rượu bia đột ngột có thể gây ra hội chứng cai nghiện với các triệu chứng như run rẩy, đổ mồ hôi và lo lắng. Trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng, do đó cần có sự giám sát y tế để đảm bảo an toàn.