Lợi ích bất ngờ của dâu tây đối với người cao huyết áp 09/02/2026 13:40

(PLO)- Dâu tây chứa nhiều vitamin và dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Thường xuyên bổ sung dâu tây vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm huyết áp và có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Việc thường xuyên bổ sung dâu tây vào chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp giảm huyết áp. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Dâu tây có thể giúp hạ huyết áp?

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc ăn dâu tây và việc kiểm soát huyết áp.

Đối với người lớn tuổi, một nghiên cứu khảo sát 35 người khỏe mạnh (trung bình 72 tuổi) cho thấy những người ăn hai cốc dâu tây mỗi ngày đã giảm đáng kể huyết áp tâm thu. Đây là áp lực trong động mạch khi tim bơm máu.

Với những người có cholesterol cao nhẹ, việc ăn dâu tây hàng ngày cũng giúp giảm huyết áp hiệu quả. Trong chế độ ăn tốt cho tim mạch, dâu tây là một phần của chế độ DASH (phương pháp ngăn ngừa tăng huyết áp). Việc tuân thủ chế độ này giúp kiểm soát huyết áp ở cả người bình thường và người bị cao huyết áp.

Vì sao dâu tây tốt cho tim mạch?

Các nhà nghiên cứu tin rằng một số hợp chất trong dâu tây có tác động tích cực đến hệ tim mạch:

Anthocyanin: Hợp chất thực vật này làm giảm sự co mạch, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn và làm giảm huyết áp. Đây cũng là chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương.

Proanthocyanidin: Các nghiên cứu liên kết việc giảm huyết áp với loại flavonoid này có trong dâu tây.

Flavanol: Đây là chất chống oxy hóa mạnh tìm thấy trong vỏ dâu tây. Một số nghiên cứu cho thấy flavanol giúp hạ huyết áp hiệu quả.

Vitamin C và B9: Dâu tây giàu vitamin C giúp giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương. Ngoài ra, nguồn vitamin B9 (folate) dồi dào trong dâu tây giúp hình thành hồng cầu và bảo vệ cơ thể chống lại huyết áp cao.

Chất xơ và Kali: Một cốc dâu tây chứa 3g chất xơ, giúp giảm nguy cơ đau tim. Lượng kali trong dâu tây giúp giảm tác dụng của natri và làm giãn thành động mạch, từ đó hạ huyết áp.

Nên ăn bao nhiêu dâu tây mỗi ngày?

Lượng trái cây khuyến nghị hàng ngày cho người lớn thường từ 1,5 đến 2,5 cốc. Khoảng tám quả dâu tây lớn sẽ tương đương với một cốc.

Một nghiên cứu năm 2025 cho thấy việc tiêu thụ lượng tương đương hai cốc dâu tây tươi mỗi ngày giúp cải thiện huyết áp và chức năng nhận thức. Nếu dùng dâu tây sấy khô, lượng tương đương là khoảng 26g.

Lưu ý khi ăn dâu tây

Dâu tây là món ăn nhẹ lành mạnh nhưng vẫn có thể gây rủi ro nếu ăn quá nhiều:

Ợ nóng: Hàm lượng axit cao có thể gây khó chịu dạ dày hoặc trào ngược, đặc biệt với người bị bệnh GERD.

Vấn đề tiêu hóa: Lượng chất xơ quá lớn có thể gây đau bụng, đầy hơi hoặc tiêu chảy.

Thuốc trừ sâu: Dâu tây dễ hấp thụ thuốc trừ sâu trong quá trình sinh trưởng, vì vậy người dùng nên ưu tiên lựa chọn sản phẩm hữu cơ.

Dị ứng: Phản ứng dị ứng có thể gây nổi mề đay, ngứa ngáy hoặc nghẹt mũi. Một số trường hợp hiếm gặp có thể bị sốc phản vệ gây sưng cổ họng và đau ngực.