5 món ăn nhẹ trước khi ngủ giúp giảm mỡ sau tuổi 55 07/02/2026 20:21

(PLO)- Các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ những món ăn nhẹ trước khi ngủ giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất, cơ bắp và kiểm soát cân nặng sau tuổi 55.

Chuyên gia dinh dưỡng thể thao Tara Collingwood, đồng tác giả cuốn sách Flat Belly Cookbook for Dummies, cho biết: "Sau tuổi 55, việc mất cơ bắp và sự dao động đường huyết có thể khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Một món ăn nhẹ giàu protein và chất xơ trước khi đi ngủ hỗ trợ duy trì cơ bắp, mang lại giấc ngủ ngon và kiểm soát sự thèm ăn. Tất cả đều góp phần giảm mỡ theo thời gian".

Ăn sữa chua Hy Lạp cung cấp protein giúp duy trì cơ bắp suốt đêm. Ảnh: AI.

"Không có loại thực phẩm nào thực sự đốt cháy mỡ qua đêm. Tuy nhiên, những món ăn nhẹ phù hợp có thể hỗ trợ cơ bắp, trao đổi chất, kiểm soát đường huyết và giấc ngủ. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc giảm mỡ", bà Collingwood nhấn mạnh.

Dưới đây là 5 món ăn nhẹ trước khi đi ngủ giúp hỗ trợ giảm mỡ và trao đổi chất sau tuổi 55.

Sữa chua Hy Lạp với hạt chia hoặc hạt lanh

Sữa chua Hy Lạp với hạt chia hoặc hạt lanh là gợi ý đầu tiên bà Collingwood khuyên dùng. Bà cho biết sữa chua Hy Lạp cung cấp protein giúp duy trì cơ bắp suốt đêm. Điều này rất quan trọng vì cơ bắp đóng vai trò chủ yếu trong quá trình trao đổi chất khi con người già đi.

"Thêm hạt chia hoặc hạt lanh sẽ bổ sung chất xơ, giúp ổn định lượng đường trong máu khi ngủ. Sự kết hợp này giúp tạo cảm giác no và ngăn ngừa cơn đói vào đêm khuya", bà nói.

Phô mai tươi với các loại quả mọng

Lựa chọn thứ hai là phô mai tươi kết hợp quả mọng. Theo bà Collingwood, phô mai tươi rất giàu protein tiêu hóa chậm, hỗ trợ phục hồi cơ bắp qua đêm. Việc duy trì khối lượng cơ nạc giúp hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả. Quả mọng sẽ bổ sung chất xơ và chất chống oxy hóa mà không chứa quá nhiều đường.

Một ly sinh tố protein nhỏ

Một ly sinh tố nhẹ với bột protein, sữa tươi hoặc sữa đậu nành và các thành phần giàu chất xơ có thể hỗ trợ phục hồi cơ bắp qua đêm. Thức uống này không gây cảm giác nặng bụng.

"Điều này rất hiệu quả đối với những người ngại nhai thức ăn vào đêm khuya", chuyên gia cho biết.

Những lát táo với bơ hạt

Những lát táo chấm bơ hạt là món ăn nhẹ tuyệt vời trước khi đi ngủ. Chất xơ từ trái cây kết hợp với protein và chất béo lành mạnh giúp ngăn ngừa tình trạng tụt đường huyết vào ban đêm. Việc tụt đường huyết có thể làm gián đoạn giấc ngủ và dẫn đến cảm giác thèm ăn vào ngày hôm sau.

"Chất lượng giấc ngủ và sự ổn định đường huyết là chìa khóa để kiểm soát cân nặng", bà Collingwood nhận định.

Một nắm các loại hạt với nguồn protein

Các loại hạt cung cấp chất béo lành mạnh và một ít chất xơ. Tuy nhiên, việc kết hợp chúng với nguồn protein như sữa chua hoặc sữa giúp bữa ăn nhẹ cân bằng và no lâu hơn.

Bà Collingwood lưu ý: "Kiểm soát khẩu phần ăn rất quan trọng, nên ăn ít nhưng đủ no".