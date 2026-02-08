Lượng nhỏ rễ cam thảo cũng có thể làm tăng huyết áp 08/02/2026 11:24

(PLO)- Các chất bổ sung từ rễ cam thảo có thể tương tác với một số loại thuốc và gây tăng huyết áp.

Dưới đây là lời cảnh báo từ các chuyên gia y tế đối với người dùng loại thảo dược có chứa rễ cam thảo này.

Các chất bổ sung từ cam thảo có thể tương tác với một số loại thuốc và làm tăng huyết áp. Ảnh: AI.

Những điểm chính cần lưu ý

Rễ cam thảo có thể làm tăng huyết áp ngay cả khi sử dụng với lượng nhỏ. Hợp chất Glycyrrhizin trong cam thảo có khả năng tương tác với một số loại thuốc, gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Đặc biệt, một số sản phẩm từ cam thảo chứa hoạt chất này có thể gây hại nếu không được kiểm soát.

Các thực phẩm chức năng từ rễ cam thảo thường được quảng cáo hỗ trợ tiêu hóa, hô hấp và làm dịu triệu chứng mãn kinh. Trong y học cổ truyền, loại thảo dược này dùng để điều trị hen suyễn, bệnh phổi và chữa lành vết thương.

Tuy nhiên, rễ cam thảo chứa glycyrrhizin, một hợp chất gây tăng huyết áp. Những người bị huyết áp cao và rối loạn nhịp tim nên tránh sử dụng loại thảo dược này.

Công dụng thực tế của rễ cam thảo

Nhiều người dùng rễ cam thảo để điều trị loét dạ dày, viêm nhiễm và rối loạn tiêu hóa. Một số sản phẩm cũng có lợi cho người bị loét miệng, hôi miệng hoặc viêm da cơ địa. Hai nghiên cứu thử nghiệm cho thấy rễ cam thảo có thể hỗ trợ bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và giúp vết thương nhanh lành.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Ericka Ridgeway, giám đốc dược phẩm tại Henry Ford Health (Mỹ), hiện chưa có đủ bằng chứng chất lượng cao để chứng minh các công dụng này. Các tác dụng về kháng khuẩn hay chống viêm của rễ cam thảo vẫn cần được nghiên cứu thêm.

Cơ chế tác động đến huyết áp

Nghiên cứu gần đây cho thấy liều dùng hàng ngày 100mg axit glycyrrhizic vẫn có thể làm tăng huyết áp. Glycyrrhizin gây giữ natri, tích tụ dịch và mất kali. Hợp chất này hoạt động tương tự hormone aldosterone, dẫn đến tình trạng giữ nước và tăng áp lực máu.

Tương tác nguy hiểm với thuốc

Glycyrrhizin có thể tương tác với thuốc lợi tiểu, insulin, thuốc chống đông máu và thuốc điều trị huyết áp.

"Nhiều người cho rằng thảo dược là vô hại, nhưng rễ cam thảo là ví dụ điển hình về một loại cây có tác dụng dược lý mạnh mẽ", Tiến sĩ Iman Majd nhấn mạnh. Ông cho biết ngay cả người khỏe mạnh cũng có thể gặp tác dụng phụ, trong khi người có bệnh lý nền dễ gặp biến chứng nặng.

Để an toàn, người dùng nên tránh các loại thực phẩm chức năng hoặc kẹo ghi "rễ cam thảo" trừ khi sản phẩm đã được xác nhận loại bỏ glycyrrhiza (DGL).

Kẹo và trà cam thảo có gây hại?

Ăn nhiều kẹo cam thảo đen có thể làm giảm nồng độ kali và gây ra các vấn đề tim mạch nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều loại kẹo thương mại tại Mỹ thường tạo hương vị bằng hồi thay vì cam thảo thật nên ít rủi ro hơn. Người tiêu dùng cần kiểm tra nhãn mác để phát hiện glycyrrhizin ẩn trong các sản phẩm nhập khẩu.

Thảo dược thay thế an toàn

Nếu muốn hỗ trợ tiêu hóa, gừng là một lựa chọn tuyệt vời. Để làm dịu cổ họng và đường hô hấp, người dùng có thể thay thế bằng cây du trơn hoặc rễ cây thục quỳ. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào.