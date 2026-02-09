Cảnh báo nguy cơ mắc bệnh gan từ chất tạo ngọt 09/02/2026 08:17

(PLO)- Sorbitol là một loại rượu đường thường dùng để làm ngọt kẹo và kẹo cao su không đường.

Chất sorbitol này thường được quảng cáo là lựa chọn tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Rượu đường chứa ít calo và tiêu hóa chậm, giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu.

Sorbitol là một loại rượu đường thường dùng để làm ngọt kẹo và kẹo cao su không đường. Ảnh: AI.

Tuy nhiên, nghiên cứu trên động vật cho thấy tiêu thụ lượng lớn sorbitol có thể gây nguy hiểm cho gan. Cần thêm nhiều nghiên cứu để hiểu rõ liệu những rủi ro tương tự có áp dụng cho con người hay không.

Sorbitol ảnh hưởng đến gan như thế nào?

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã sử dụng cá ngựa vằn để chứng minh vai trò của hệ vi sinh vật đường ruột. Hệ vi sinh khỏe mạnh có thể chuyển hóa glucose thành sorbitol và sau đó phân giải rượu đường. Quá trình này bị gián đoạn khi hệ vi sinh vật đường ruột của cá bị rối loạn.

Gary Patti, giáo sư tại WashU Medicine, chia sẻ: "Nếu vi khuẩn không thể phân giải sorbitol, glucose sẽ chuyển hóa thành sorbitol và tích tụ lại. Chúng tôi thấy nó tích tụ trong gan và gây ra tác động tiêu cực".

Khi sorbitol không được đào thải hết trong ruột, nó sẽ được chuyển hóa thành một dạng fructose. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối liên hệ giữa fructose và nguy cơ mắc bệnh gan cao hơn.

Mặc dù nghiên cứu trên động vật không thể áp dụng trực tiếp cho người, nhưng vai trò của hệ vi sinh vật đường ruột đã được chứng minh qua các nghiên cứu.

Có nên hạn chế sử dụng sorbitol để bảo vệ gan?

Các nghiên cứu trên động vật trước đây cũng đã làm dấy lên những lo ngại về sorbitol. Một nghiên cứu trên chuột năm 2022 cho thấy sorbitol dẫn đến tình trạng không dung nạp glucose và thay đổi hệ vi sinh đường ruột.

Các nghiên cứu khác cho thấy sự rối loạn hệ vi sinh đường ruột có thể góp phần gây ra bệnh gan. Chất tạo ngọt nhân tạo có thể làm thay đổi vi khuẩn đường ruột, làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD).

Tuy nhiên, các kết quả trên động vật không tự động đồng nghĩa với tác động tương tự trên con người.

"Hiện chưa có nghiên cứu trên người chỉ ra chính xác lượng sorbitol nào gây hại cho sức khỏe gan. Tuy nhiên, việc tiêu thụ thường xuyên với liều lượng cao có thể làm tăng nguy cơ", Theresa Gentile, chuyên gia dinh dưỡng tại Brooklyn, nói.

Hầu hết những người thỉnh thoảng tiêu thụ sorbitol không cần phải lo lắng. Tuy nhiên, người mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh gan hoặc triglyceride cao nên thận trọng. Họ nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế về nguy cơ cá nhân của mình.

Sorbitol trong trái cây và rau quả thì sao?

Sorbitol tự nhiên được tìm thấy trong một số loại trái cây và rau quả. Trừ khi bạn bị dị ứng sorbitol, hầu hết mọi người không cần phải tránh những thực phẩm này.

Các loại rau quả như cải thìa, anh đào, bơ và mơ chứa sorbitol tự nhiên, đồng thời cung cấp chất xơ. Những dưỡng chất này rất quan trọng đối với một chế độ ăn uống lành mạnh.

Nhiều loại trái cây chứa ít sorbitol hơn so với các món tráng miệng không đường. Ví dụ, một quả táo nhỏ chứa khoảng 1,5 gam sorbitol. Trong khi đó, các loại kẹo cho người tiểu đường có thể chứa từ 35 đến 95 gam chất này.

Dinh dưỡng trong trái cây và rau quả giúp hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Điều này rất quan trọng trong việc xử lý sorbitol và giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe gan.