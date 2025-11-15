5 thức uống không đường tốt nhất giúp người bệnh tiểu đường 15/11/2025 10:22

(PLO)- Việc kiểm soát đường huyết là ưu tiên hàng đầu đối với người bệnh tiểu đường và cả những người đang muốn duy trì sức khỏe ổn định.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn lầm tưởng các loại thức uống "không đường" hoặc ít ngọt là an toàn tuyệt đối. Thực tế, ngay cả đồ uống không thêm đường cũng có thể chứa carbohydrate, gián tiếp khiến lượng đường trong máu tăng cao.

Uống một ly sữa thông thường – bao gồm cả sữa không lactose – có thể hỗ trợ ổn định đường huyết tốt hơn. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Dưới đây là 5 lựa chọn đồ uống được các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu khuyến nghị, giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả hơn.

Nước khoáng có ga/Seltzer

Một trong những ưu điểm lớn nhất của nước khoáng có ga/seltzer (là loại nước lọc thông thường được bơm khí carbon dioxide (CO2) nhân tạo để tạo ga, nhưng không thêm khoáng chất) là sự đa dạng về hương vị. Nếu bạn không thích một loại nào đó, vẫn còn vô số lựa chọn khác để khám phá.

Bạn có thể tìm thấy nhiều loại, từ nước không hương vị đến nước có hương vị trái cây, cam quýt hoặc thảo mộc. Mặc dù một số loại có thể thêm chút nước ép, nhưng hầu hết các sản phẩm chỉ là nước có ga và hương vị tự nhiên. Chúng không chứa đường, calo hay carbohydrate bổ sung, rất lý tưởng để hỗ trợ cân bằng lượng đường trong máu.

Trà

Trà xanh, trà đen, trà trắng, hay các loại trà thảo mộc như bạc hà, gừng, hoa cúc và dâm bụt. Điều tuyệt vời nhất là trà không chứa calo, miễn là bạn không thêm đường, sữa hoặc kem.

Nghiên cứu đã chứng minh trà đen, trà xanh và trà ô long có thể cải thiện hoạt động của insulin nhờ vào các chất chống oxy hóa và hợp chất hoạt tính sinh học.

Mặc dù hoạt tính tăng cường insulin của trà có thể không đủ mạnh để gây hạ đường huyết, nhưng người bệnh vẫn nên theo dõi chặt chẽ nồng độ insulin nếu thường xuyên uống trà. Điều này đặc biệt đúng khi uống với lượng lớn. Bạn có thể thưởng thức trà nóng hoặc lạnh (trà đá).

Cà phê đen

Dù bạn yêu thích cà phê nóng hay cà phê đá, cà phê đen có thể là một thức uống không đường giúp cải thiện lượng đường trong máu. Nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cà phê thường xuyên và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn.

Mối lo ngại lớn nhất về việc điều chỉnh lượng đường trong máu không nằm ở bản thân cà phê đen, mà là những thành phần bổ sung. Việc thêm kem, sữa thực vật có hương vị, xi-rô, kem tươi hoặc rưới sô cô la có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến sau khi uống.

Điều này đã được chứng minh là làm triệt tiêu các tác dụng có lợi của cà phê đối với đường huyết. Bạn có thể thêm quế vào cà phê. Cà phê và quế là một sự kết hợp hoàn hảo, thân thiện với đường huyết.

Sữa

Uống một ly sữa thông thường – bao gồm cả sữa không lactose – có thể hỗ trợ ổn định đường huyết tốt hơn. Điều này là nhờ sự kết hợp cân bằng giữa carbohydrate, protein và chất béo. Đặc biệt, sữa nguyên kem có lợi cho sự ổn định đường huyết vì chất béo và protein trong sữa giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tận hưởng những lợi ích tương tự bằng cách chọn sữa ít béo hoặc sữa đậu nành không hương vị, nếu ưu tiên các loại sữa thực vật.

Những lựa chọn này có hàm lượng calo và chất béo bão hòa thấp hơn. Hãy dùng sữa trong sinh tố thay vì nước ép trái cây, hoặc thêm một chút sữa vào cà phê đen để giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định.

Nước truyền (Infused Water)

Đối với những người cảm thấy nước lọc đơn thuần quá nhàm chán, bạn có thể tự pha loại nước mình thích (còn gọi là nước truyền).

Bạn có thể pha nước lọc với hầu hết mọi loại nguyên liệu: trái cây tươi hoặc đông lạnh, chẳng hạn như quả mọng hoặc dưa lưới cắt miếng; lát cam chanh như chanh xanh, chanh vàng, cam hoặc bưởi; các loại thảo mộc như bạc hà, húng quế hoặc cỏ xạ hương. Ngay cả dưa chuột cũng mang đến hương vị tươi mát tinh tế.

Để pha nước truyền, bạn chỉ cần lấy một bình nước, thêm các nguyên liệu tùy thích, khuấy đều, sau đó cho vào tủ lạnh vài giờ. Lọc bã (nếu muốn) rồi thưởng thức.