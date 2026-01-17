Tại sao đứng một chân giúp cơ thể trẻ hoá? 17/01/2026 15:56

(PLO)-Việc đứng một chân nghe có vẻ đơn giản nhưng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Việc đứng một chân có vẻ đơn giản khi chúng ta còn trẻ, nhưng khi bước sang tuổi 50, khả năng duy trì tư thế này trong vài giây lại trở thành một thước đo chuẩn xác về tình trạng sức khỏe tổng quát và tốc độ lão hóa của cơ thể.

Các nghiên cứu mới nhất cho thấy, việc rèn luyện thăng bằng không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn là chìa khóa để bảo vệ não bộ và kéo dài tuổi thọ.

Khả năng đứng một chân đạt đỉnh cao ở độ tuổi cuối 30 và bắt đầu suy giảm dần sau đó. Các bác sĩ sử dụng bài tập này như một công cụ chẩn đoán vì nó liên quan trực tiếp đến hai yếu tố sống còn.

Từ tuổi 30, chúng ta mất khoảng 8% khối lượng cơ bắp sau mỗi thập kỷ. Những người không thể đứng một chân lâu thường có cơ hông và chân yếu, khiến họ dễ bị suy giảm miễn dịch và khó kiểm soát đường huyết.

Tư thế đứng một chân đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa thị giác, hệ thống tiền đình ở tai trong và hệ thống cảm giác vận động. Khả năng thăng bằng kém có thể là dấu hiệu sớm của việc teo não hoặc suy giảm khả năng tích hợp thông tin của hệ thần kinh.

Một nghiên cứu chấn động năm 2022 cho thấy, những người ở độ tuổi trung niên không thể đứng một chân trong 10 giây có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn 84% trong 7 năm kế tiếp.

Trong một khảo sát khác kéo dài 13 năm, những người chỉ đứng một chân được dưới 2 giây có nguy cơ tử vong cao gấp 3 lần so với những người trụ vững từ 10 giây trở lên. Đặc biệt, đối với bệnh nhân Alzheimer, khả năng thăng bằng kém thường dự báo tốc độ suy giảm nhận thức diễn ra nhanh hơn.

Các chuyên gia cho biết, các bài tập đứng một chân thực sự làm thay đổi cấu trúc não, đặc biệt là ở những vùng liên quan đến nhận thức không gian và vận động cảm giác. Việc rèn luyện này còn kích thích vỏ não trước trán, giúp cải thiện trí nhớ làm việc ngay cả ở người trẻ tuổi.

Để giảm nguy cơ té ngã, nguyên nhân gây chấn thương hàng đầu ở người trên 65 tuổi và tăng cường sức khỏe, các chuyên gia khuyến nghị tận dụng thời gian đánh răng hoặc rửa bát để đứng một chân trong 10 giây, sau đó đổi chân.

Chỉ cần dành ra tổng cộng khoảng 10 phút mỗi ngày để luyện thăng bằng, bạn có thể nhận thấy sự cải thiện rõ rệt về độ minh mẫn và sức mạnh cơ bắp.