5 loại tinh bột chuyên gia khuyên dùng để giảm cân hiệu quả 27/01/2026 15:51

(PLO)- Huấn luyện viên thể hình Dan Go (Canada) với 20 năm kinh nghiệm chia sẻ 5 loại tinh bột giúp giảm cân hiệu quả và ông nhấn mạnh "Mục tiêu là ăn tinh bột một cách thông minh hơn".

Dan Go tin rằng không cần thiết phải hoàn toàn tránh tinh bột để giảm cân. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung lựa chọn những thực phẩm lành mạnh.

Khoai tây ít calo và giàu chất xơ, đặc biệt là phần vỏ. Điều này giúp cơ thể cảm thấy nhanh no. Ảnh: AI.



Khoai tây có lượng calo thấp và giàu chất xơ, là một nguồn cung cấp carbohydrate tốt.

Mới đây, huấn luyện viên thể hình Dan Go chia sẻ trên Instagram năm nguồn carbohydrate giúp no lâu ngay cả khi đang giảm cân. Dan viết: "Hãy ngừng sợ tinh bột. Hãy bắt đầu chọn những loại tinh bột tốt". Ông cho rằng mục tiêu không phải là loại bỏ hoàn toàn tinh bột. Thay vào đó, hãy ăn những loại tinh bột thông minh để hỗ trợ quá trình giảm calo.

Dưới đây là 5 nguồn carbohydrate lành mạnh mà bạn có thể tiêu thụ.

Khoai tây

Theo huấn luyện viên chia sẻ, khoai tây ít calo và giàu chất xơ, đặc biệt là phần vỏ. Điều này giúp cơ thể cảm thấy nhanh no. Ngoài ra, tinh bột kháng và hàm lượng nước cao giúp duy trì cảm giác no lâu hơn.

Quả việt quất

Quả việt quất giàu chất xơ và nước nên ít calo nhưng lại rất dễ gây no. Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp ổn định lượng đường trong máu.

Đậu lăng

Đậu lăng chứa nhiều chất xơ và protein thực vật giúp tăng cảm giác no và hạn chế cơn đói. Theo huấn luyện viên thể hình, đậu lăng tốt hơn gạo vì chứa ít calo, nhiều chất xơ và có hàm lượng protein cao hơn.

Bông cải xanh

Dù là rau họ cải, bông cải xanh vẫn được coi là nguồn cung cấp carbohydrate tốt. Đây là thực phẩm hoàn hảo để tăng khối lượng bữa ăn vì giàu chất xơ và nước. Nó cung cấp vitamin C, K và folate hỗ trợ trao đổi chất.

Táo

Táo là chất ức chế thèm ăn tự nhiên. Chúng có vị ngọt, ít calo và giàu chất xơ giúp kiềm chế cơn đói. Hàm lượng chất xơ cũng điều hòa lượng đường trong máu và cung cấp nhiều chất chống oxy hóa.