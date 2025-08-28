Nấm giúp chữa bệnh trầm cảm, sự thật hay lời đồn? 28/08/2025 13:06

Đặc biệt, nấm đầu sư tử và nấm linh chi là hai loài nấm chính đã được nghiên cứu về tác dụng này.

Các loại nấm được dùng trong ẩm thực và y học, có thể giúp chống lại chứng bệnh trầm cảm bằng cách tăng cường serotonin, dopamine và điều chỉnh các con đường gây căng thẳng trong cơ thể. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Nấm có tác dụng gì đối với bệnh trầm cảm?

Một nghiên cứu tại Hoa Kỳ cho thấy những người bổ sung nấm nấu ăn vào chế độ ăn có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm thấp hơn.

Các nghiên cứu ban đầu trên động vật và tế bào (nghiên cứu tiền lâm sàng) cho thấy các loài nấm cụ thể có thể cải thiện các triệu chứng trầm cảm bằng cách:

Tăng mức serotonin và dopamine, các chất truyền dẫn thần kinh giúp điều chỉnh tâm trạng.

Giảm viêm trong não.

Điều hòa trục dưới đồi-tuyến yên-tuyến thượng thận (HPA), giúp cơ thể phản ứng với căng thẳng.

Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa.

Định nghĩa về trầm cảm

Rối loạn trầm cảm chủ yếu (MDD) là một tình trạng sức khỏe tâm thần phổ biến nhưng nghiêm trọng. Khoảng 20% dân số sẽ trải qua MDD ít nhất một lần trong đời.

Để được chẩn đoán mắc MDD, một người cần có ít nhất năm triệu chứng xuất hiện gần như mỗi ngày trong ít nhất hai tuần, trong đó bao gồm tâm trạng chán nản hoặc mất hứng thú.

Các triệu chứng phổ biến của MDD:

Cảm thấy buồn, thiếu hứng thú với các hoạt động, không có khả năng cảm thấy vui vẻ.

Mệt mỏi.

Khó ngủ hoặc ngủ quá nhiều.

Thay đổi cân nặng.

Rối loạn chức năng tình dục.

"Sương mù não," khó tập trung.

Các triệu chứng này phải gây ra đau khổ hoặc suy giảm đáng kể trong cuộc sống. Lưu ý rằng hành vi hưng cảm hoặc hưng cảm nhẹ không phải là đặc trưng của MDD.

Lợi ích của nấm ăn được

Nấm là loại thực phẩm bổ dưỡng, ít chất béo và calo. Chúng chứa các thành phần có lợi cho sức khỏe như:

Axit amin: axit glutamic, axit aspartic, threonine.

Chất đạm.

Vitamin: C, D và nhóm B.

Khoáng chất: phốt pho, kali và magie.

Polysaccharides và chất xơ.

Nhờ đó, nấm mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như:

Ngăn ngừa tổn thương tế bào.

Giảm viêm.

Hạ đường huyết.

Bảo vệ tim mạch.

Tăng cường hệ miễn dịch.

Nấm ăn được có an toàn?

Nấm ăn được an toàn cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, tác dụng phụ có thể khác nhau tùy thuộc vào loại nấm. Ví dụ, nấm Linh Chi có thể gây khô miệng, táo bón, khó ngủ, ngứa, chóng mặt, buồn nôn hoặc đau dạ dày.

Cần có thêm nhiều nghiên cứu về khả năng tương tác giữa thuốc hoặc thực phẩm với nấm, cũng như tác dụng của việc bổ sung nấm trong thời gian dài.

Các loại nấm đã được nghiên cứu về tác dụng giảm bệnh trầm cảm

Nấm Bờm Sư tử (Hericium erinaceus)

Giảm căng thẳng: Một nghiên cứu trên 41 người lớn khỏe mạnh cho thấy việc sử dụng nấm bờm sư tử hàng ngày trong 28 ngày có thể làm giảm căng thẳng.

Cải thiện sức khỏe tâm thần: Sử dụng nấm này trong 8 tuần đã cải thiện các triệu chứng bệnh trầm cảm, lo âu và các vấn đề về giấc ngủ ở người thừa cân hoặc béo phì.

Nấm Linh Chi (Ganoderma lucidum)

Cải thiện tâm trạng: Trong một nghiên cứu trên 1.374 người trưởng thành Trung Quốc mắc ung thư, một nửa số người dùng nấm Linh Chi cho biết các triệu chứng trầm cảm đã được cải thiện.

Tăng cảm giác hạnh phúc: Một nghiên cứu trên 64 phụ nữ bị đau cơ xơ hóa cho thấy xu hướng hạnh phúc ở những người dùng nấm Linh Chi trong sáu tuần, dù kết quả chưa có ý nghĩa thống kê.

Nấm Sâu Bướm (Cordyceps militaris)

Cải thiện tình trạng viêm thần kinh: Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy nấm sâu bướm có thể có lợi cho các triệu chứng liên quan đến bệnh trầm cảm, như viêm thần kinh. Tuy nhiên, một thử nghiệm lâm sàng nhỏ chỉ ra rằng việc thêm nấm này vào thuốc chống trầm cảm không cải thiện giấc ngủ.