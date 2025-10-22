5 loại thức uống có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa não bộ 22/10/2025 14:42

(PLO)- Các chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ những loại đồ uống có khả năng đẩy nhanh quá trình suy giảm trí nhớ và lão hóa não bộ.

Chúng ta đều nhận thức rằng chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, những thức uống tiêu thụ cũng tạo nên sự khác biệt đáng kể, đặc biệt là đối với sức khỏe não bộ.

Các chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ những loại đồ uống có khả năng đẩy nhanh quá trình suy giảm trí nhớ và lão hóa não bộ. Ảnh: AI.



Một số loại đồ uống tưởng chừng vô hại lại có thể khiến não bộ lão hóa nhanh hơn, góp phần gây ra tình trạng suy giảm trí nhớ, tư duy chậm chạp, thậm chí liên quan đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như đột quỵ và chứng mất trí.

Dưới đây là năm loại đồ uống có thể khiến quá trình lão hóa não bộ diễn ra nhanh hơn:

Nước ngọt có đường

Việc tiêu thụ nước ngọt có đường thường xuyên gây ra những đợt tăng đột biến liên tục lượng đường trong máu và insulin, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mối liên hệ giữa soda với thể tích não bộ nhỏ hơn và trí nhớ kém hơn. Đối với những người có thói quen tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, tác động tiêu cực này đến quá trình lão hóa não bộ sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Đồ uống tăng lực

Nước tăng lực giúp tỉnh táo tức thời nhưng tiềm ẩn rủi ro cho não bộ. Việc lạm dụng thức uống này như nguồn caffeine chính, thiếu năng lượng ổn định từ bữa ăn, dẫn đến kiểm soát lượng đường trong máu kém và suy giảm chức năng thần kinh nghiêm trọng. Về lâu dài, thói quen này gây áp lực liên tục lên hệ thần kinh, thúc đẩy quá trình lão hóa não bộ.

Tiêu thụ quá mức đồ uống có cồn

Việc lạm dụng đồ uống có cồn (theo định nghĩa của cơ quan y tế uy tín) làm giảm thể tích não, đặc biệt là ở vùng đồi hải mã – khu vực then chốt cho trí nhớ và học tập. Ngoài ra, rượu còn cản trở sự hấp thụ các vitamin thiết yếu bảo vệ sức khỏe nhận thức. Theo thời gian, thói quen này làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ sớm và suy giảm nhận thức.

Nước ngọt ăn kiêng

Nước ngọt ăn kiêng, dù không chứa đường, vẫn tiềm ẩn mối lo ngại. Chất tạo ngọt nhân tạo có thể ảnh hưởng đến vi khuẩn đường ruột và quá trình điều hòa lượng đường trong máu. Các nghiên cứu cho thấy việc uống soda ăn kiêng thường xuyên có liên quan đến nguy cơ đột quỵ và chứng mất trí nhớ cao hơn.

Đồ uống cà phê có đường

Bản thân cà phê chứa chất chống oxy hóa có lợi, nhưng việc bổ sung quá nhiều đường, siro, kem tươi và hương liệu sẽ làm giảm đi những lợi ích đó. Thói quen tiêu thụ đồ uống cà phê có đường hàng ngày gây ra tình trạng tăng đột biến lượng đường trong máu và viêm nhiễm, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa não bộ, làm giảm khả năng tập trung, trí nhớ và năng lượng.