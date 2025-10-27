Đâm dao ở Hàn Quốc làm 2 người chết và nguy kịch, nghi vì 1 tờ vé số 27/10/2025 11:55

(PLO)- Các nhân chứng kể rằng đối tượng tấn công là một vị khách say xỉn, kích động vì không nhận được vé số trong chương trình khuyến mãi của vợ chồng nạn nhân.

Cảnh sát Hàn Quốc sáng 27-10 cho biết vợ chồng chủ một quán ăn ở phía bắc thủ đô Seoul đã bị một vị khách tấn công bằng dao dẫn tới thương vong nghiêm trọng sau vụ tranh cãi nghi liên quan một tờ vé số, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều 26-10 (giờ địa phương) tại một cửa hàng ở quận Gangbuk. Chủ quán – người đàn ông đã ngoài 60 tuổi, đã tử vong, trong khi vợ ông bị thương nghiêm trọng, đã được phẫu thuật nhưng vẫn còn trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát đã bắt giữ đối tượng tấn công – một người đàn ông cũng đã ngoài 60 tuổi. Người này ban đầu bị cáo buộc tội mưu sát nhưng sau khi nam chủ quán được xác nhận tử vong, cơ quan điều tra đã đổi sang cáo buộc tội giết người.

Hiện trường vụ tấn công bằng dao chiều 26-10 ở quận Gangbuk (Seoul, Hàn Quốc). Ảnh: YONHAP

Theo nhiều nhân chứng, quán ăn này đã mở cửa trở lại từ hồi tháng 7 và nhân dịp này vợ chồng chủ quán mở chương trình khuyến mãi tặng mỗi khách hàng 1 tờ vé số (trị giá 1.000 won, khoảng 18.000 đồng).

Sau khi dùng bữa và thanh toán, vị khách trên đã tranh cãi với vợ chồng chủ quán vì không nhận được vé số. Một số nhân chứng cho rằng lúc đó đối tượng cầm dao đang say xỉn.

Vị khách trở nên vô cùng tức giận và rút một con dao trong túi ra đâm vợ chồng chủ quán.

Sau khi nhận được tin báo án khẩn cấp, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt. Đối tượng bị khống chế, bắt giữ sau khi con dao hung khí trên tay người này bị đá văng.

Một số nhân chứng cho biết vị khách trên thanh toán bằng thẻ ngân hàng còn chủ quán nói rằng chương trình khuyến mãi cho những ai thanh toán bằng tiền mặt, theo Yonhap. Nhưng một số nhân chứng khác lại cho biết chủ quán trả lời vị khách rằng chương trình khuyến mãi không áp dụng cho ngày Chủ nhật, theo tờ Korea Times.

Cảnh sát lưu ý rằng “vẫn khó để xác nhận vũ khí hoặc tình tiết cụ thể của vụ án” và “không thể kết luận rằng ông ta phạm tội chỉ vì không được tặng vé số”.

Cảnh sát hiện đang điều tra đối tượng này để xác định tình tiết cụ thể và dự kiến ​​sẽ xin lệnh bắt giữ ngay sau khi cuộc điều tra hoàn tất trong ngày 27-10.