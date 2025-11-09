Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc muốn điều chỉnh tập trận Mỹ-Hàn để hòa hoãn với Triều Tiên 09/11/2025 09:43

Ngày 8-11, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cho biết việc điều chỉnh các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ là “không thể tránh khỏi” nếu muốn tổ chức thượng đỉnh Trump-Kim trong nửa đầu năm tới, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Phát biểu với báo giới sau buổi nói chuyện tại sự kiện Youth Festa 2025 dành cho thanh niên ở phía nam Seoul, ông Chung nói: “Đây là vấn đề rất nhạy cảm, nhưng chúng ta không thể tiến tới một hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều trong khi vẫn duy trì các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn".

Ông Chung nhấn mạnh việc thu xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là điều kiện tiên quyết để nối lại quan hệ liên Triều vốn bị đình trệ lâu nay.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young (trái) phát biểu trong buổi nói chuyện tại Youth Festa 2025 tại một trung tâm văn hóa ở khu nam Seoul ngày 8-11. Ảnh: YONHAP

Ông Chung bày tỏ tiếc nuối khi hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều không gặp nhau bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại TP Gyeongju ngày 31-10 và 1-11, cho rằng “có vẻ như Bình Nhưỡng đã tính toán sai lầm”.

Trước đó, Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ sẵn sàng gặp ông Kim trước chuyến thăm Seoul cuối tháng 10, song Bình Nhưỡng không hồi đáp.

Ông Chung cho rằng thời điểm quanh chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump vào tháng 4 tới sẽ là “giai đoạn mang tính quyết định”, đồng thời kêu gọi chính phủ Hàn Quốc nỗ lực trong 5 tháng tới nhằm thúc đẩy khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Trước đó 1 ngày, hôm 7-11, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol cáo buộc gần đây quân đội Mỹ ngày càng trắng trợn trong các hành động quân sự nhằm đe dọa an ninh của Triều Tiên và cố ý leo thang căng thẳng chính trị, quân sự trong khu vực, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Bộ trưởng No cho biết rằng trong bối cảnh cuộc tập trận không quân chung Mỹ-Hàn Freedom Flag vừa diễn ra (từ ngày 3 đến 7-11), sự xuất hiện của nhóm tác chiến tàu sân bay hạt nhân siêu lớn George Washington thuộc Hạm đội 7 của Mỹ "báo hiệu một bước vượt mức nghiêm trọng".

Ông Nó nhấn mạnh rằng động thái này tiếp tục đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên cao hơn.

Ông No coi việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và người đồng cấp Hàn Quốc Ahn Gyu-back đến vùng phi quân sự liên Triều hôm 3-11 là nhằm mục đích “kích động tâm lý hiếu chiến”.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên nói rằng Mỹ-Hàn tổ chức cuộc họp tham vấn an ninh thường niên là để bàn về việc tăng cường răn đe đối với Bình Nhưỡng, và đẩy nhanh tiến trình tích hợp lực lượng hạt nhân với lực lượng thông thường.

Ông No mô tả động thái của phía đối phương là "một biểu hiện rõ ràng và lộ liễu, có chủ đích, về bản chất thù địch trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực".

Ông No nói Bình Nhưỡng đã "nhận rõ bản chất thù địch của Mỹ" và sẽ "không né tránh phản ứng".