Hàn Quốc: Sẵn sàng xem xét trừng phạt Triều Tiên 07/11/2025 10:49

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Ji-na cho biết Seoul có thể xem xét trừng phạt Triều Tiên nếu cần, sau lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Bình Nhưỡng.

Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Hàn Quốc Kim Ji-na ngày 6-11 cho biết Seoul sẵn sàng xem xét các biện pháp trừng phạt Triều Tiên khi cần thiết, sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào một số cá nhân và tổ chức Triều Tiên liên quan hoạt động tội phạm mạng.

“Trong các vụ đánh cắp tiền mã hóa do Bình Nhưỡng thực hiện, việc phối hợp giữa Hàn Quốc và Mỹ là rất quan trọng, bởi nguồn tiền này có thể được sử dụng để tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời đe dọa hệ sinh thái kỹ thuật số của chúng ta” - hãng thông tấn Yonhap dẫn lời bà Kim.

“Hàn Quốc đã phối hợp cùng các đối tác để ngăn chặn các hoạt động phi pháp, và trong bối cảnh đó, chúng tôi có thể xem xét việc áp đặt trừng phạt nếu thực sự cần thiết” - bà Kim nói thêm.

Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Hàn Quốc Kim Ji-na. Ảnh: YONHAP

Bà Kim cũng cho biết Mỹ hiện đang tiến hành tham vấn nội bộ liên quan bản thông cáo chung về kết quả hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước.

“Chúng tôi đang chờ phía Mỹ hoàn tất quá trình điều chỉnh và rà soát ngôn từ trong bản thông cáo” - bà Kim nói.

Tuyên bố của bà được đưa ra sau khi Washington hôm 4-11 cho biết đã áp lệnh trừng phạt với 8 cá nhân và 2 tổ chức Triều Tiên vì liên quan hành vi rửa tiền, vốn thu được từ hoạt động tội phạm mạng.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết động thái này nhằm cắt đứt nguồn tài chính phục vụ các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

“Bằng cách tạo nguồn thu cho chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng, những đối tượng này đang trực tiếp đe dọa an ninh của Mỹ và toàn cầu” - ông John Hurley, Thứ trưởng phụ trách khủng bố và tình báo tài chính của Bộ Tài chính Mỹ, nói.

Triều Tiên chưa lên tiếng về phát ngôn của phía Hàn Quốc, song trong ngày 6-11 đã lên án lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên phụ trách các vấn đề Mỹ - ông Kim Un-chol chỉ trích rằng các lệnh trừng phạt mới nhất của Washington thể hiện chính sách thù địch đối với Triều Tiên.

"Chừng nào chính quyền Mỹ hiện tại còn thể hiện lập trường thù địch với chúng tôi đến cùng, chúng tôi cũng sẽ đáp trả họ bằng sự kiên nhẫn và theo cách tương ứng” - KCNA dẫn lời ông Kim.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo Washington không nên kỳ vọng rằng các chiến thuật gây sức ép, xoa dịu và đe dọa của Washington đối với Triều Tiên sẽ hiệu quả.