Nguyên lãnh đạo cấp cao Triều Tiên qua đời ở tuổi 97 04/11/2025 11:21

(PLO)- Nguyên Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên - đồng chí Kim Yong-nam từ trần ngày 3-11 do suy đa tạng.

Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên ngày 3-11 đã công bố cáo phó về việc đồng chí Kim Yong-nam - nguyên Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên - từ trần, theo hãng thông tấn KCNA.

Theo cáo phó, ông Kim Yong-nam qua đời vào lúc 12 giờ trưa ngày 3-11 do suy đa tạng, hưởng thọ 97 tuổi.

Cáo phó viết rằng cuộc đời đồng chí là một hành trình rực rỡ, luôn trung thành với cách mạng bằng vinh dự cao quý nhất, lòng trung kiên trong sáng và năng lực xuất sắc.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên - đồng chí Kim Yong-nam. Ảnh: YONHAP

Theo cáo phó, trong gần 80 năm hoạt động cách mạng, ông Kim Yong-nam luôn phục vụ đảng, đất nước và nhân dân Triều Tiên với kiến thức sâu rộng và tinh thần trách nhiệm cao. Ngay cả khi tuổi đã ngoài 90, ông vẫn dốc hết tâm sức để biên soạn nhiều tác phẩm quý về lịch sử của Bình Nhưỡng.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến viếng linh cữu ông Kim Yong-nam vào lúc 1 giờ sáng 4-11 (giờ địa phương), bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của ông Kim Yong-nam.

Cùng đi với ông Kim có các cán bộ cấp cao của đảng và chính phủ.

Theo KCNA, ông Kim Yong-nam sinh ngày 4-2-1928 trong một gia đình yêu nước.

Sau khi học tại Trường Chính trị Công Nông Bình Nhưỡng và du học nước ngoài, ông giảng dạy tại Trường Trung ương đảng từ năm 1952, rồi đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó ban, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đảng, Thứ trưởng Ngoại giao, Bí thư Trung ương đảng.

Năm 1983, ông được bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; năm 1998, trở thành Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao.

Ông là Ủy viên Trung ương đảng từ năm 1970, Ủy viên Bộ Chính trị từ năm 1978, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị từ năm 2010, và đại biểu Hội đồng Nhân dân Tối cao suốt từ khóa V đến khóa XIV.

Với những cống hiến to lớn, ông được trao tặng Huân chương Kim Nhật Thành, Huân chương Kim Jong-il, danh hiệu Anh hùng Lao động cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.