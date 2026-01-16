Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị tuyên 5 năm tù vì cản trở tư pháp vụ thiết quân luật 16/01/2026 13:50

(PLO)- Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đối mặt 8 phiên tòa khác nhau liên quan sự việc ban bố thiết quân luật năm 2024 và mức án 5 năm tù này được tuyên liên quan tội danh cản trở tư pháp và lạm dụng chức vụ quyền hạn.

Ngày 16-1, Tòa án Trung tâm quận Seoul tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol mức án 5 năm tù giam liên quan vụ ban bố lệnh thiết quân luật vào cuối năm 2024, theo tờ Korea Times.

Hội đồng xét xử xác định bị cáo phạm tội cản trở thi hành lệnh bắt giữ, lạm dụng chức vụ quyền hạn liên quan chức năng hiến định của Nội các, cũng như làm giả và tiêu hủy tài liệu công.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Bản án có thể được kháng cáo.

Trước đó, các công tố viên thuộc nhóm công tố viên đặc biệt Cho Eun-seok đã đề nghị mức án 10 năm tù, cho rằng ông Yoon đã “tư nhân hóa các thiết chế nhà nước” nhằm che giấu và hợp thức hóa các hành vi sai trái của mình.

Đây là phán quyết tư pháp đầu tiên đối với ông Yoon trong chuỗi các cáo buộc liên quan đến sự kiện thiết quân luật gây chấn động dư luận vừa qua.

Ngoài bản án 5 năm tù vừa được tuyên cho phiên tòa xét xử cáo buộc cản trở tư pháp, ông Yoon còn phải đối mặt 7 phiên tòa khác.

Vài ngày trước, trong một vụ án riêng biệt, các công tố viên đã đề nghị mức án tử hình đối với ông Yoon, với cáo buộc ông là đối tượng cầm đầu cuộc nổi dậy liên quan việc ban bố thiết quân luật. Phiên tuyên án liên quan trực tiếp cáo buộc nổi dậy dự kiến diễn ra ngày 19-2.