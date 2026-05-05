Truy nã toàn quốc người đàn ông 75 tuổi giao cấu với trẻ em 12 năm trước 05/05/2026 12:18

(Công an ở Đắk Lắk đang truy nã người đàn ông 75 tuổi có hành vi giao cấu với trẻ em xảy ra cách đây 12 năm.

Ngày 5-5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Châu Minh Ngọc (75 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội giao cấu với trẻ em.

Bị can Châu Minh Ngọc. Ảnh: H.S

Theo hồ sơ, ngày 9-12-2014, Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) ra quyết định khởi tố bị can đối với Châu Minh Ngọc về tội giao cấu với trẻ em. Tuy nhiên, thời điểm bị khởi tố, Ngọc đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện không rõ nơi ở.

Theo lệnh truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Châu Minh Ngọc đến cơ quan công an, VKSND hoặc trụ sở UBND gần nhất.