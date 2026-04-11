Bắt được phạm nhân giết người trốn khỏi trại giam sau 20 giờ truy tìm 11/04/2026 10:46

(PLO)- Công an đã bắt được phạm nhân Nguyễn Trọng Đức - trốn khỏi nơi giam giữ khi đang cải tạo chấp hành án về tội giết người.

Sáng 11-4, lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Trọng Đức (31 tuổi, đang chấp hành án tại Phân trại số 3 Trại giam Tân Lập, tỉnh Phú Thọ) - sau 20 giờ người này trốn khỏi nơi giam giữ.

Phạm nhân Nguyễn Trọng Đức.

Thời gian qua Đức đang chấp hành án phạt tù tội danh giết người. Thời điểm trốn khỏi Phân trại số 3, Đức mặc quần đen, áo cộc tay màu xanh và có biểu hiện về thần kinh.

Nguyễn Trọng Đức bỏ trốn và đã bị bắt vào lúc 6 giờ sáng 11-4.

Theo Công an xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, Đức bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực gần phân trại số 4 Trại giam Tân Lập.

Công an xã Sơn Lương cũng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của người dân địa phương trong công tác truy bắt phạm nhân Đức.