Phạm nhân trốn trại giam Phước Hòa bị bắt giữ khi đi tìm thức ăn 13/01/2026 09:58

(PLO)- Sau 3 ngày bỏ trốn, phạm nhân Huỳnh Văn Đời đã bị cán bộ Trại giam Phước Hòa phát hiện, bắt giữ trong khu vực sản xuất thuộc khuôn viên trại giam.

Ngày 13-1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng – Bộ Công an) cho biết đã bắt giữ phạm nhân Huỳnh Văn Đời (42 tuổi, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Theo đó phạm nhân Huỳnh Văn Đời được phát hiện trong khu vực sản xuất nằm trong khuôn viên trại giam, sau 3 ngày bỏ trốn. Thời điểm bị phát hiện, tình trạng sức khỏe của phạm nhân ổn định.

Trước đó, chiều 10-1, Huỳnh Văn Đời lợi dụng sơ hở trong lúc lao động tại phân trại K2 để bỏ trốn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trại giam Phước Hòa đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tổ chức truy tìm và ra quyết định truy nã phạm nhân.

Phạm nhân bị bắt giữ sau 3 ngày trốn khỏi trại giam Phước Hòa.

Trong thời gian bỏ trốn, phạm nhân này không ra khỏi khu vực trại giam mà lẩn trốn trong khu vực sản xuất. Sáng 13-1, khi rời nơi lẩn trốn để tìm thức ăn, Huỳnh Văn Đời đã bị cán bộ trại giam phát hiện và bắt giữ.

Huỳnh Văn Đời là phạm nhân đang chấp hành mức án 1 năm tù tại trại giam Phước Hòa về tội trộm cắp tài sản.