Phú Thọ: Bắt giữ Phó Chủ tịch phường Phúc Yên liên quan ‘xã hội đen núp bóng’ 10/04/2026 16:08

Chiều 10-4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi (56 tuổi, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ ông Hoàng Trọng Lợi. Ảnh: CA.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Lợi, thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan điều tra, thời điểm ông Lợi thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến các vụ án nhóm “xã hội đen núp bóng doanh nghiệp” là khi đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên (cũ).

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của ông Hoàng Trọng Lợi. Ảnh: CA.

Như PLO đã đưa tin, rạng sáng 24-3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cùng Đại tá Trương Quang Hải và Đại tá Bùi Quang Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ phá án.

Cơ quan công an đồng loạt khám xét, bắt giữ hàng chục đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán núp bóng doanh nghiệp, gây bức xúc dư luận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trước đây.

Ngày 31-3-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 15 người. Trong số này có 5 người nguyên là cán bộ, công chức tại các cơ quan nhà nước. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ Lợi.