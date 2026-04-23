Sắp xét xử phúc thẩm vụ VIDA Group lừa đảo khách hàng bằng gói bảo hành miễn phí 23/04/2026 07:41

(PLO)- Các bị cáo lừa đảo hàng trăm người bằng cách tư vấn gian dối với khách hàng về việc trung tâm, công ty có gói bảo hành sản phẩm miễn phí trong thời gian từ 1-10 năm...

Ngày 29-4 tới, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 19 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại VIDA Group giai đoạn 2.

Theo bản án sơ thẩm, Tạ Tùng Lâm cùng Lê Thị Thủy lập ra nhóm bán hàng online lấy tên “Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group” có trang Facebook “VIDA Group” (không đăng ký hoạt động kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Lâm tự phong mình làm Tổng Giám đốc điều hành phụ trách chung mảng quảng bá sản phẩm (gọi là marketing), phong cho Lê Thị Thủy làm Phó Tổng Giám đốc vận hành phụ trách chung mảng tư vấn khách hàng, bán sản phẩm (gọi là sales).

VIDA Group có các nhóm kinh doanh cấp dưới hoạt động theo mô hình phân cấp, cấp dưới chịu sự quản lý, điều hành của cấp trên.

Các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng trăm người. Ảnh minh họa/AI

Từ tháng 10-2022 đến tháng 7-2023, với mục đích muốn tăng doanh số bán hàng để thu được lợi nhuận cao, Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thủy đã thống nhất triển khai, định hướng, chuẩn bị sẵn kịch bản, chỉ đạo các tổng công ty, hệ thống, cùng các chi nhánh cấp dưới thuộc Cộng đồng thương mại điện tử VIDA Group thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Các bị cáo thực hiện bằng hình thức, thủ đoạn: chỉ đạo, hướng dẫn các chi nhánh cấp dưới chạy quảng cáo, gọi điện giả danh bà Nhàn, người của “Trung tâm cô Nhàn”, “Trung tâm ông Thịnh”, “Trung tâm Breast Lady” tư vấn gian dối với khách hàng về việc trung tâm/công ty có gói bảo hành nhận sản phẩm miễn phí trong thời gian từ 1-10 năm.

Các bị cáo cam kết chỉ dùng sản phẩm một thời gian sẽ khỏi, số sản phẩm miễn phí còn lại nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng thì Cộng đồng thương mại VIDA Group hỗ trợ bán giúp. Khách hàng sẽ được nhận số tiền bán sản phẩm dao động từ 100-300 triệu đồng.

Nhưng để được hưởng gói bảo hành nhận sản phẩm miễn phí này, nhân viên sales nói dối, đưa ra các khoản chi phí không có thật để lừa khách hàng. Khách hàng phải đóng các khoản tiền như: phí kích hoạt gói bảo hành, phí vận chuyển, phí kiểm định sản phẩm, phí bảo quản dược liệu, phí lưu kho, phí làm thẻ đen, phí thiếu dấu đỏ của Bộ Y tế để khắc phục các lỗi trong hồ sơ bảo hành…

Để hợp thức hóa số tiền của khách hàng, VIDA Group sẽ chuyển hàng về cho khách hàng giá trị bằng với số tiền khách hàng chuyển, thực tế VIDA Group không có gói bảo hành hay hoàn lại tiền bán sản phẩm cho khách như đã hứa hẹn.

Đây là việc các thành viên thuộc VIDA Group nói dối khách hàng để khách hàng tin tưởng chuyển tiền, các sản phẩm khách hàng nhận được với các lý do nêu trên không phải do khách hàng có nhu cầu mua về sử dụng mà do khách hàng lầm tưởng sẽ nhận được lợi ích lớn hơn so với số tiền họ bỏ ra nên đã đồng ý đóng tiền. Số tiền chiếm đoạt được sau khi trừ chi phí các bị cáo chia nhau theo tỷ lệ % để hưởng lợi.

Với phương thức, thủ đoạn gian dối như trên, VIDA Group đã chiếm đoạt tiền của hàng nghìn khách hàng trong cả nước.

Giai đoạn 1 của vụ án đã được TAND tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) xét xử sơ thẩm, vụ án Tổng công ty Khang – Thịnh (KTG) đã được TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm và TAND Cấp cao (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao) tại Hà Nội xét xử phúc thẩm.

Giai đoạn 2 của vụ án, các bị cáo Phạm Thế Huynh (SN 1999, trú tại Hưng Yên) và Hoàng Trung Thắng (SN 1990, trú tại Phúc Lộc, Hà Nội) và 74 bị cáo khác bị xác định đã giúp sức cho Tạ Tùng Lâm, Lê Thị Thủy lừa đảo chiếm đoạt 10 tỉ đồng của hàng trăm bị hại. Các bị cáo trong giai đoạn 2 là Giám đốc, Phó giám đốc các chi nhánh của VIDA Group.

Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo Phạm Thế Huynh và Hoàng Trung Thắng mức án 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, 74 bị cáo còn lại bị xử phạt từ 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù cùng tội danh này.