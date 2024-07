Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Kiến nghị tiếp tục truy bắt chủ tiệm vàng Phúc Hằng 19/07/2024 14:50

Trưa 19-7, TAND TP.HCM tuyên án đối với các bị cáo trong vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Video: Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Kiến nghị tiếp tục truy bắt chủ tiệm vàng Phúc Hằng

HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Ngọc Giàu cùng 18 năm tù, Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) 15 năm tù, Nguyễn Thị Thúy Hằng 8 năm tù và 20 đồng phạm từ 4-12 năm tù về cùng tội buôn lậu.

HĐXX kiến nghị Bộ Công an, VKSND Tối cao tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt bà Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng, đang bị truy nã) nhằm xử lý triệt để vụ án; cần tiếp tục duy trì kê biên hàng loạt tài sản của bà Hằng để đảm bảo thi hành án.

Các bị cáo trong vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng tại tòa. Ảnh: HOÀNG GIANG

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây tác hại xấu đến sự ổn định phát triển ngành vàng; ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong việc kinh doanh vàng. Bị cáo Phụng là người cầm đầu, trực tiếp bàn bạc, giao dịch vàng lậu và phân công nhiệm vụ cho các bị cáo khác.

Theo đó, năm 2022, Phụng, Phượng và Hằng liên hệ các đối tượng người Campuchia và Giàu (sống tại cửa khẩu) để mang vàng lậu từ Campuchia về việt Nam bán cho các chủ cửa hàng vàng trong nước.

Đường dây thứ nhất, Phụng móc nối với Giàu vận buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam với tổng trị giá hơn 6.644 tỉ đồng. Sau đó, các bị cáo bán lại cho cho các bị cáo khác là chủ tiệm vàng cùng khách lẻ. Khi khám xét, cơ quan điều tra phát hiện còn lại 76 kg vàng.

Phụng thu lợi bất chính hơn 17,6 tỉ đồng; trong đó, Phụng hưởng lợi hơn 2,4 tỉ đồng; nhóm của Giàu hưởng lợi hơn 13,8 tỉ đồng; các bị cáo còn lại hưởng lợi tùy theo công sức.

Các bị cáo trong vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng trước giờ tuyên án. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đường dây thứ hai do Phượng cùng Pich Hen (người Campuchia) mua vàng lậu và mang về Việt Nam. Phượng hưởng 100 USD/kg vàng lậu và Pich Hen hưởng 200 USD/kg vàng lậu.

Từ ngày 16-7-2022 đến 28-9-2022, Phượng và Pich Hen đã mua vàng lậu từ Campuchia để bán lại cho Hằng 1.320 kg vàng, tổng giá trị 1.817 tỉ đồng. Phượng được hưởng lợi 132.000 USD, tương đương 3 tỉ đồng; các bị cáo còn lại được hưởng tiền tùy mức độ tham gia buôn lậu.

Liên quan vụ án, một trong những khách hàng của Phụng (ở đường dây thứ nhất) là bà Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng) đã thỏa thuận, thống nhất đặt mua vàng nhập lậu.

Bà Hằng đã mua của Phụng 293 kg vàng lậu trị giá gần 400 tỉ đồng. Tiệm vàng của Hằng đã bán cho tiệm Kim Hiền Bình Minh 50 kg vàng, trị giá 72,6 tỉ đồng. Số còn lại, bà Hằng chỉ đạo đồng phạm chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.

Ngày 26-9-2022, Hằng xuất cảnh nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định truy nã. Ngày 25-1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, tách vụ án đối với bà Hằng để tiếp tục xử lý khi bắt được.