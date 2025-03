Ngày 14-3, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Thông (30 tuổi, cựu cán bộ Công an thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) tù chung thân về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Tại phiên xử, bị cáo Ngô Minh Thông thừa nhận đã có hành vi phạm tội, gây ra cái chết cho nạn nhân.

Bị cáo khai, khoảng đầu năm 2023 bị cáo quen biết và có quan hệ tình cảm với cô gái N.T.H (sinh năm 1996, ngụ tại phường 2, thị xã Cai Lậy). Do Thông đã có vợ, sợ bị phát hiện mối quan hệ bất chính giữa 2 người nên Thông nhiều lần đề nghị chấm dứt mối quan hệ tình cảm với H nhưng H không đồng ý.

Lo sợ và để che giấu mối quan hệ bất chính với cô gái này, Thông đã sát hại người tình rồi phi tang xác nạn nhân xuống sông.

Tại tòa, Thông cúi mặt ăn năn hối hận và cho rằng tội lỗi của bản thân là quá lớn, bị cáo không còn lời nào để bào chữa.

Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo rơi những giọt nước mắt ăn năn muộn màng, quay về phía gia đình bị hại cúi đầu xin lỗi bởi tội lỗi của bị cáo gây ra đối với gia đình bị hại là quá lớn và cũng không dám xin họ tha thứ.

Bị cáo cho hay, thời gian qua trong trại tạm giam, bị cáo luôn dằn vặt bản thân trước tội ác mà mình đã gây ra. Bị cáo không dám mong được pháp luật khoan hồng, nhưng cũng mong có cơ hội được trở về để bị cáo sửa sai và bù đắp một phần nỗi đau nào đó cho gia đình bị hại…

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Tiền Giang, từ năm 2020 Ngô Minh Thông là cán bộ công an Công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Dù đã có vợ nhưng Thông lại quan hệ tình cảm bất chính với N.T.H.

Trong thời gian quan hệ tình cảm với H, Thông nhiều lần đề nghị chia tay nhưng H không đồng ý và đe dọa sẽ nói cho vợ và cơ quan làm việc của Thông biết. Lo sợ sự việc bị phát hiện nên Thông nảy sinh ý định giết cô gái này.

Khoảng 13 giờ ngày 27-12-2023, Thông đi mua 2 bao nilon lớn và 2 đoạn dây dù rồi thuê xe ô tô đi từ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến cầu Hàm Luông, tỉnh Bến Tre để quan sát tìm nơi phi tang xác người tình.

Trên đường đi, Thông điện thoại và đến rước H, chở đi ăn uống rồi thuê khách sạn ở ấp 3, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Đến tối, Thông điều khiển xe ô tô chở người tình đi mua bia và ăn, uống. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Thông chở H đến khu vực Quảng Trường thuộc ấp Long Hòa, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho đề nghị chấm dứt quan hệ tình cảm nhưng H không đồng ý và đe dọa điện thoại cho vợ Thông biết. Lo sợ, Thông quan sát thấy khu vực vắng người liền dùng tay siết cổ H đến tử vong.

Thông kéo xác người tình vào xe ô tô dùng 1 đoạn dây dù trói 2 chân vào cổ, để vào bao nilon chuẩn bị trước đó, rồi nhặt 1 khối bê tông gần đó bỏ vào bao nilon, cột chặt lại.

Thông lái xe ô tô đến giữa cầu Hàm Luông ném xác người tình xuống sông, rồi lái xe về khách sạn lấy quần áo, ví, giấy tờ.. của nạn nhân mang đi đốt bỏ.

Để che giấu sự mất tích của nạn nhân, Thông lấy điện thoại của H nhắn tin cho em của nạn nhân với nội dung “Tao đang nợ nhiều tiền lắm không về được, tao không về nhà được, mày đừng nói với bả,...” và xóa các hình ảnh chụp chung, tin nhắn chung giữa Thông và H.

Tối ngày 31-12-2024, sợ sự việc bị phát hiện, Thông đập bể điện thoại và ném vào thùng rác bên đường.

Một người dân ở TP Bến Tre phát hiện bao nilon chứa xác nạn nhân nằm tại khu vực bãi bồi sông Hàm Luông đoạn ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, nên báo Công an.

Quá trình điều tra, công an xác định Thông là nghi phạm sát hại cô gái nên bắt giữ.