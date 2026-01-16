Năm 2025, TAND Khu vực 8 - TP.HCM đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 16/01/2026 21:03

(PLO)- Theo báo cáo của TAND Khu vực 8, TP.HCM, năm 2025, án hình sự xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào bị oan, sai.…

Chiều nay (16-1), TAND Khu vực 8 (trước sắp xếp là TAND huyện Hóc Môn và TAND huyện Củ Chi) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh:YC

Tỷ lệ án hủy, sửa giảm

Theo báo cáo tổng kết thi đua, khen thưởng, năm 2025, TAND Khu vực 8 thụ lý 8.766 vụ việc; đã giải quyết 7.765 vụ việc; còn lại 731 vụ việc. Tỷ lệ giải quyết chung của tất cả các loại vụ việc đạt 88,58%.

Về chất lượng xét xử, tổng số án bị hủy, sửa chủ quan là 22 vụ, tỷ lệ 0,28%. So với cùng kỳ năm 2024, tỷ lệ hủy, sửa giảm 0.02%.

Trong đó, công tác xét xử án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào bị oan, sai.

TAND Khu vực 8 cho rằng, tỷ lệ án hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán vẫn còn xảy ra, mặc dù tỷ lệ thấp so với quy định của TAND Tối cao, nhưng Ban Lãnh đạo cơ quan vẫn yêu cầu từng Thẩm phán có án hủy, sửa do lỗi chủ quan phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra những lỗi tương tự, hạn chế đến mức thấp nhất bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

Năm 2025, TAND Khu vực 8 đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Bà Nguyễn Ngọc Thương - Chánh án TAND Khu vực 8 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: YC

Từ những kết quả đạt được, TAND Khu vực 8 cũng đặt ra phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, về chuyên môn, bảo đảm 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định. Trong đó, giải quyết, xét xử đạt từ 90% trở lên đối với các vụ án hình sự, đạt từ 85% trở lên đối với các vụ, việc dân sự; đạt từ 65% trở lên đối với các vụ án hành chính; đạt từ 60% trở lên đối với các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm…

Bảo đảm 100% các bản án, quyết định của toà án được ban hành trong thời hạn luật định (kể cả quyết định thi hành án hình sự đối với 100% người bị kết án phạt tù, pháp nhân thương mại bị kết án). Bảo đảm 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị hủy, sửa theo thủ tục giám đốc thẩm. Bảo đảm tổng số bản án, quyết định bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5% tổng số các loại án.

Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như việc vi phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, việc xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo, áp dụng hình phạt khác không phải là hình phạt tù phải bảo đảm có căn cứ, đúng pháp luật…

Xét xử phải "kiến tạo phát triển", đảm bảo " thấu tình đạt lý"

Tại hội nghị, ông Quách Hữu Thái - Phó Chánh án TAND TP. HCM cho rằng TAND Khu vực 8 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh công tác xét xử, công tác chuyển đổi số được triển khai tích cực với 887 phiên tòa, phiên họp trực tuyến. Tỷ lệ hòa giải thành chung đạt 84,73%.

Đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng.

Ông Quách Hữu Thái - Phó Chánh án TAND TP. HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: YC

Với những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong năm qua, thay mặt Ban lãnh đạo TAND TP. HCM, ông Thái nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao.

Về phương hướng trong năm 2026, theo ông Thái cần lưu ý một số nội dung. Về nâng cao chất lượng xét xử, phương hướng đề ra cần cụ thể hóa rõ hơn về chỉ tiêu giải quyết từng loại án. Theo kế hoạch, phấn đấu án hình sự đạt trên 90%, án dân sự trên 85%, án hành chính trên 65%; tỷ lệ án hủy, sửa giảm dưới 1,5%. Đặc biệt, cần có kế hoạch cụ thể để giải quyết dứt điểm án tồn đọng kéo dài và án tạm đình chỉ ngay trong quý 1 năm 2026. Định hướng xét xử phải theo tinh thần "kiến tạo phát triển", đảm bảo " thấu tình đạt lý".

Cạnh đó, cần đẩy mạnh hòa giải, đối thoại, đây là điểm mạnh của đơn vị với tỷ lệ hòa giải thành đạt 84,73% năm 2025, cao hơn nhiều so với yêu cầu chung. Tuy nhiên, cần phân tích rõ tỷ lệ hòa giải riêng cho dân sự và hành chính để có biện pháp cải thiện phù hợp.

Theo ông Thái, về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, năm 2026 cần bổ sung cụ thể hơn về số hóa toàn bộ hồ sơ, tài liệu; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác thụ lý, nghiên cứu hồ sơ, dự báo xu hướng xét xử. Phấn đấu đạt 100% hồ sơ điện tử, xử lý điện từ 100% văn bản nội bộ, xây dựng tòa án điện tử hoàn chỉnh. Đây là yêu cầu bắt buộc, không phải là lựa chọn.

Ông Quách Hữu Thái - Phó Chánh án TAND TP. HCM và bà Trần Thị Thương - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ TAND TP.HCM (giữa) trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho tập thể lãnh đạo TAND khu vực 8. Ảnh: YC

Đáp lời, bà Nguyễn Ngọc Thương - Chánh án TAND Khu vực 8 chân thành cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chánh án TAND TP.HCM và sẽ đưa vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị trong năm 2026.