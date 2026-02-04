Sắp xét xử nhóm người khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành 04/02/2026 10:43

(PLO)- Có tổng cộng 11 bị cáo bị TAND Khu vực 1 - TP.HCM đưa ra xét xử về tội gây rối trật tự công cộng.

Dự kiến ngày 10-2, TAND Khu vực 1 - TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành, quận 1 (cũ).

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Tôn Trung Tuấn - Phó Chánh án TAND Khu vực 1 - TP.HCM.

Các bị cáo Hồ Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thị Thanh Xuân (vợ bị cáo Quyết), Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Thẩm (chủ trại hòm); Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Nghĩa, Ngô Văn Ràng (cùng là nhân viên trại hòm) và Lại Hoàng Thiên Phúc (thợ chụp ảnh) - cùng bị đưa ra xét xử về tội gây rối trật tự công cộng.

Nhóm người khiêng quan tài trước cổng chợ Bến Thành. Ảnh chụp màn hình

Theo cáo trạng, ngày 1-3-2025, trên tài khoản TikTok "neverGG" đăng tải video 4 người quần áo đen - chữ đỏ khiêng quan tài màu đen, nền chữ trắng "neverGG", "DIE EVERYDAY" diễu phố trước khu vực cửa Nam, chợ Bến Thành, thu hút nhiều người quan tâm và dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

Cơ quan công an sau đó đã triệu tập những người có liên quan về trụ sở để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2024, Hồ Ngọc Tuấn tạo tài khoản TikTok "Never GG" với mục đích bán quần áo online.

Khoảng tháng 10-2024, Tuấn hợp tác với vợ chồng Nguyễn Văn Quyết và Vũ Thị Thanh Xuân cùng bán hàng online và thuê Nguyễn Đăng Khoa (bạn Tuấn) phụ giúp.

Để shop được nhiều người biết và bán được nhiều sản phẩm, Tuấn nảy sinh ý định quay clip 4 người mặc áo do Tuấn thiết kế khiêng quan tài diễu phố, rồi đăng trên TikTok "never GG" để quảng cáo.

Tuấn bàn bạc với Quyết, Xuân, Khoa và cả nhóm thống nhất thiết kế mẫu áo có chữ "never GG" ở mặt trước và chữ "DIE EVERYDAY" ở mặt sau. Tuấn còn cắt decal 2 dòng chữ trên để dán hai bên hông cỗ quan tài.

Tuấn đến trại hòm ở Long An gặp Nguyễn Văn Thẩm mua 1 cỗ quan tài với giá 3,5 triệu đồng, yêu cầu Thẩm sơn đen toàn bộ và thuê Thẩm cùng 4 người khác để khiêng quan tài với giá 500.000 đồng/người.

Đến cuối tháng 1-2025, Tuấn đi làm giấy decal và cùng Khoa, Quyết và Xuân xuống trại hòm dán vào quan tài rồi gửi lại đó. Khi nào chụp quảng cáo, Tuấn sẽ yêu cầu Thẩm sẽ chở lên TP.HCM.

Theo yêu cầu của Tuấn, Khoa tìm được một studio trên đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành để quay clip, chụp ảnh vào ngày 25-2-2025. Tuấn đã thuê hai mẫu ảnh và thuê Lại Hoàng Thiên Phúc để chụp ảnh, quay phim.

Khoảng 10 giờ ngày 25-2-2025, Tuấn và các bị cáo khác có mặt tại studio theo kế hoạch. Thẩm cùng các bị cáo Hùng Cường, Quốc Cường, Sơn, Ràng và Nghĩa lái xe tang lễ chở quan tài đến giao cho Tuấn.

Đến nơi, Tuấn đưa 5 áo khoác có mẫu thiết kế cần quảng cáo cho họ để mặc vào rồi khiêng quan tài để chụp ảnh.

Sau khi chụp ảnh xong, Tuấn yêu cầu nhóm của Thẩm khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa hướng ngược chiều ra đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi khiêng về lại trước studio để quay clip. Quãng đường khiêng quan tài khoảng 200 mét.

Cảm thấy chưa hài lòng, Tuấn bàn với Khoa, Quyết, Xuân đưa quan tài trở lại trước chợ Bến Thành để quay lại. Tuấn gọi Thẩm trở lại khu vực chợ Bến Thành để tiếp tục khiêng quan tài cho Tuấn quay clip và hứa trả thêm tiền công.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Thẩm chở quan tài quay lại trước giao lộ Lê Lai - Phạm Hồng Thái - Trương Định, phường Bến Thành.

Tuấn đưa áo cho nhóm của Thẩm mặc rồi cho họ khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Lê Lai hướng về giao lộ Lê Lai - Trần Hưng Đạo, băng qua đèn xanh đèn đỏ, hướng về trước cửa Nam chợ Bến Thành, rồi quay lại trước cửa Nam chợ Bến Thành ra đường Lê Lai hướng về tới giao lộ Lê Lai - Phan Chu Trinh.

Về nhà, Tuấn về nhà tập hợp tất cả các clip, ảnh để cắt ghép để dựng thành video hoàn chỉnh.

Đến trưa 1-3-2025, Tuấn đăng tải đoạn clip 4 người khiêng quan tài với tựa đề "ÁO QUANGG/DIE EVERYDAYcollection hiện đã được phát hành" lên tài khoản TikTok "never GG" để thu hút lượt xem và quảng cáo bán áo.

Tính đến 4 giờ 00 phút ngày 3-3-2025, bài đăng trên của Tuấn được 8.185 lượt thích, 925 lượt bình luận, 366 lượt lưu video, 4.127 lượt chia sẻ.