Thực hư thông tin 'khách đâm tài xế chết' tại bãi xe ở Đà Nẵng 14/10/2025 22:03

(PLO)- Lãnh đạo xã Bà Nà (Đà Nẵng) khẳng định thông tin "khách đâm tài xế chết" trên Facebook là không đúng, trên địa bàn xã không xảy ra vụ án nào.

Ngày 14-10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin có án mạng xảy ra tại bãi đỗ xe thuộc Khu du lịch Bà Nà Hills.

Cụ thể, trên nhóm Hội lái xe Grab car Đà Nẵng, một tài khoản đăng hình ảnh bãi đỗ xe ô tô được cho là ở Bà Nà kèm thông tin: "... khách đâm tài xế chết trên xe...". Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bài đăng trên Facebook hiện đã bị gỡ. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với PLO tối cùng ngày, Bí thư Đảng ủy xã Bà Nà Phan Văn Tôn khẳng định, thông tin trên Facebook là không đúng sự thật. Hiện công an xã này đang xác minh chủ tài khoản đăng bài nói trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo ông Tôn, công an bước đầu xác định chủ tài khoản Facebook này đang ở khu vực Sơn Trà, Đà Nẵng.

Thượng tá Trần Quang Minh, Trưởng Công an xã Bà Nà cũng khẳng định: "Không có vụ án nào xảy ra trên địa bàn như thông tin trên trang Facebook đề cập".

Hiện, bài đăng nói trên đã bị xóa khỏi nhóm Hội lái xe Grab car Đà Nẵng trên Facebook.