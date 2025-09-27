Đà Nẵng: Bị cáo đầu tiên lãnh án vì sử dụng ma tuý, theo luật mới 27/09/2025 12:44

(PLO)- Sử dụng trái phép chất ma tuý là tội danh được bổ sung mới và người sử dụng ma tuý trái phép sẽ bị xử lý hình sự trong 4 trường hợp.

Ngày 27-9, TAND Khu vực 3 (TP Đà Nẵng) mở phiên xét xử sơ thẩm theo hình thức lưu động đối với bị cáo Đỗ Hoàng Hải (37 tuổi, phường Cẩm Lệ) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Đây là điều luật mới tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) 2025 được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 25-6. Luật bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2025.

TAND Khu vực 3 TP Đà Nẵng mở phiên toà xét xử lưu động để tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là giới trẻ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Theo cáo trạng, ngày 20-7-2025, Đỗ Hoàng Hải thèm hút ma túy nên dùng điện thoại có tài khoản Facebook tên “Hoàng Hải” để lên mạng gõ “thèm thuốc” hoặc “cần mua ma túy sử dụng”.

Sau đó có tài khoản Facebook tên “Tuấn” tự động gửi đường link vào Messenger của Hải để bấm vào nhắn tin trao đổi nội dung mua bán, giá tiền và địa điểm hẹn giao hàng.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, “Tuấn” hẹn Hải đến chân cầu Nguyễn Tri Phương thuộc phường Cẩm Lệ để giao nhận ma tuý.

Đại diện VKSND Khu vực 3 luận tội theo tội danh mới của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) 2025. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Khi đến điểm hẹn, Hải nhận ma tuý rồi lấy dụng cụ và ma tuý sử dụng.

Ngày 25-7-2025, Hải bị Công an phường kiểm tra, thử test thì phát hiện dương tính với chất ma tuý thuộc nhóm MET. Qua xác minh xác định Đỗ Hoàng Hải đang trong thời hạn hai năm kể từ ngày hết hạn quản lý sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú.

Đồng thời, Hải còn bị áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quyết định của UBND phường Hoà Thọ Đông.

Trong quá trình điều tra vụ án, ngày 24-8-2025 Hải tiếp tục sử dụng ma tuý, Công an phường tiến hành kiểm tra, thử test phát hiện Hải dương tính với chất ma tuý thuộc nhóm Methamphetamine, MDMA, Ketamine, AMT.

Hải thừa nhận mình sử dụng ma tuý là do thèm. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tại phiên toà, Hải khai nhận mình thèm sử dụng ma tuý nên tìm ma tuý để thoả mãn. Sau khi bị bắt và đưa ra xét xử, Hải cúi đầu nhận tội và hứa sẽ làm lại cuộc đời, không sử dụng ma tuý, mong sớm được trở về với gia đình, con cái.

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Hoàng Hải 2 năm 3 tháng tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, HĐXX cũng thông tin đến những người tham gia phiên toà và người dân được biết về những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung BLHS 2025 đã bổ sung tội danh mới là tội sử dụng trái phép chất ma túy tại Điều 256a.

Theo đó, người nào sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong bốn trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 3 năm: (1) Đang trong thời hạn cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế; (2) Đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy; (3) Đang trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy và trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và (4) đang trong thời hạn 2 năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế. Còn trước đó, việc sử dụng trái phép chất ma tuý thì chỉ bị xử phạt hành chính.